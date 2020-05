Volo cancellato per Covid? Una petizione per ottenere il rimborso

In piena emergenza Covid, la legge n. 27 del 24 aprile 2020, all'articolo 88 bis, ha riconosciuto alle compagnie aeree il diritto di sostituire il rimborso in danaro del costo dei biglietti di voli cancellati con un "voucher" di valore corrispondente.

"Tuttavia - rileva Edno Gargano, avvocato che da anni si occupa della difesa dei diritti dei consumatori e, in particolare, di quelli che utilizzano il trasporto aereo - tale articolo di legge è chiaramente in contrasto con la normativa europea, che prevede che le compagnie aeree rimborsino il costo del biglietto e quindi capesta i diritti dei passeggeri".

Da qui la decisione di lanciare una petizione attraverso il sito change.org dal nome "diritto dei passeggeri al rimborso in denaro del volo cancellato - stop voucher selvaggi" per chiedere l'abrogazione della norma o, almeno, la possibilità di convertire in danaro i voucher in caso di mancato utilizzo.