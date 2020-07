Car sharing a Napoli: la mappa

Diffusissimo da tempo in città ad alta densità di traffico dove non è facile parcheggiare come Firenze, Roma o Milano, il car sharing è sicuramente adatto a chi si muove in città in modo "spot" e per poco tempo. Diversamente dal classico noleggio auto, infatti, in cui i costi decrescono con l'aumentare della durata d'utilizzo, con il car sharing la spesa aumenta in funzione del tempo d'utilizzo.

Il servizio, grazie alle nuove tecnologie di comunicazione, è estremamente semplice da utilizzare: attraverso apposite applicazioni per smartphone si individua l'auto più vicina o più comoda da raggiungere, si prenota e si monitorano i costi dello spostamento.

Il car sharing a Napoli

Il primo e unico servizio di car sharing a Napoli è stato attivato da Gesco, cooperativa di imprese sociali: la flotta - in crescita costante - è costituita da auto Peugeot 208 totalmente elettriche, con cambio automatico.

Grazie alla mappa integrata nell'apposita app, è possibile prenotare l’auto, sbloccala con lo smartphone e mettere in moto semplicemente premendo un pulsante.

Le auto della flotta Amicar possono attraversare le Ztl cittadine ed essere poi lasciate in sosta sulle strisce blu o nei parcheggi convenzionati, dove sono presenti le apposite colonnine di ricarica.

Ecco l’elenco dei parcheggi convenzionati in cui è possibile trovare un' "amicar":

VIA EPOMEO 85 VIA CILEA 224 VIA ORAZIO 96 VIA MORELLI 40 (PARCHEGGIO MORELLI) VIA CUPA NUOVA CINTIA 249 (CENTRO AZZURRO) PIAZZA NAZIONALE VICO DEGLI SCOPPETTIERI 47 (ZONA PORTO) PIAZZA SAN FRANCESCO (PORTA CAPUANA) CORSO ARNALDO LUCCI (METROPARK STAZIONE)

I costi

Oltre alla tariffa a minuto (€ 0,30 per minuto), è prevista una tariffa a Km (€ 0,25 per km) aggiuntiva, che si applica dopo avere percorso i primi 50km.

Dopo le prime 5 ore di noleggio verrà applicata la tariffa giornaliera di € 90,00, che da diritto alla restituzione del veicolo entro le 24 ore dall’inizio del noleggio.