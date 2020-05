Aumentano i treni da e per la Campania, come viaggiare in treno nella Fase 2: le istruzioni

Per la Fase 2, dal 4 maggio, l’offerta del trasporto regionale di Trenitalia è praticamente raddoppiata, con un totale di circa 500 convogli in circolazione sulle tratte della Campania, grazie agli accordi con la Regione Campania committente del servizio e ieri, primo giorno dopo la fine del lockdown, in Campania sono state circa 24mila le persone chehanno viaggiato sui treni regionali delle Ferrovie dello Stato.

Aumentati anche i treni di media e lunga percorrenza, per un totale di 12 Frecce e 6 InterCity, mentre da oggi altri due Frecciarossa collegano Roma e Venezia, con posti in vendita già da sabato scorso.

Come viaggiare senza rischio contagio

Per consentire agli utenti di spostarsi in treno nel rispetto delle disposizioni previste in materia di tutela della salute pubblica, Trenitalia ha applicato

markers sui sedili da non occupare,

segnaletica sulle porte per separare i flussi di salita e discesa,

indicazioni sui pavimenti per indirizzare i passeggeri verso l’uscita più vicina e per il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone a bordo.

Sono state inoltre potenziate - riferisce un comunicato di Trenitalia - le attività di sanificazione e igienizzazione su tutti i treni.

Come comportarsi

Il Gruppo FS Italiane ricorda a tutti i passeggeri di:

indossare sempre la mascherina protettiva;

essere responsabili socialmente, per sé e per gli altri, rispettando la distanza di sicurezza indicata dalle autorità sanitarie, le indicazioni e le informazioni presenti a bordo dei treni e nelle stazioni;

utilizzare percorsi e porte di ingresso e uscita dai treni come indicato dai pannelli informativi;

essere collaborativi in stazione con il personale ferroviario nell’entrare o uscire dai varchi, seguendo i percorsi individuati e le indicazioni dei pannelli informativi.

