Come richiedere l'abbonamento gratuito studenti a Napoli per il 2020/2021

La Regione Campania ha previsto l'emissione di abbonamenti gratuiti per gli studenti. Per accedere all'agevolazione sono necessari i seguenti requisiti

certificazione ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi, priva di annotazioni di difformità, con valore non superiore a € 35.000 residenza in Campania; età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti; iscrizione alla scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) o università; distanza casa-scuola superiore a 1,0 km .

Gli abbonamenti potranno essere aziendali o integrati, a seconda che lo studente utilizzi i mezzi di una sola Azienda per raggiungere l’istituto scolastico, o i mezzi di più Aziende. La validità è limitata ai giorni feriali e fino al 31 luglio di ciascun anno.

Il Regolamento prevede indicazioni specifiche in caso di Istituti scolastici con sedi in più Comuni, oppure nel caso in cui il servizio di TPL di interesse dello studente sia esercito da un’Azienda che non aderisca all’integrazione tariffaria regionale vigente.

Gli abbonamenti gratuiti per gli studenti, oltre alle Aziende di TPL su ferro e su gomma, riguardano anche le aziende di cabotaggio marittimo, a fronte dell’elevato numero di studenti isolani pendolari con la terraferma.

Sono esclusi dall’agevolazione:

Non residenti in Campania; Studenti della scuola primaria (elementari); Studenti iscritti a Facoltà Universitarie Telematiche; Studenti iscritti a corsi di formazione professionale;

per i quali sono comunque fruibili le tariffe di abbonamento annuale studenti (fino a 26 anni di età) e abbonamento annuale studenti agevolato (fino a 26 anni di età con ISEE non superiore ai 12.500 euro).

Come ottenere l'abbonamento studenti gratuito

E' in corso la campagna abbonamenti relativa al prossimo anno scolastico. Si può aderire attraverso il Portale on-line del Consorzio Unico Campania.

Documenti necessari

Per ottenere l'abbonamento studenti gratuito occorre:

fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (maggiorenne/tutore) fotografia a colori in formato tessera recente dal formato di 35/40 mm in cui sia ben riconoscibile il viso (prima emissione) versamento della somma di € 50,00, di cui:

a. € 10,00 quale contributo annuale per le spese di gestione pratica e di emissione della smart card personalizzata (prevista per ogni anno di richiesta fino al termine dell’iniziativa).

b. € 40,00 a titolo di cauzione.