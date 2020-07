Abbonamento annuale Anm: tariffe, agevolazioni ed esenzioni

L'abbonamento per il trasporto pubblico annuale è un titolo di viaggio personale, nominativo, completo di fotografia, realizzato su card elettronica con microchip (la card ha un costo separato dall'abbonamento e validità di 5 anni). La procedura è gestibile on line attraverso l'apposito portale.

L'abbonamento rilasciato da Anm è valido per 12 mesi solari consecutivi: la partenza è sempre dal giorno 1 del mese successivo alla richiesta. Due le tipologie di abbonamento annuale previste:

integrato

per la tratta richiesta, consente un numero illimitato di viaggi su tutti i mezzi di trasporto delle aziende consorziate

aziendale

consente un numero illimitato di viaggi su tutti i mezzi di trasporto di una sola delle aziende consorziate, scelta dall'utente.

Gli abbonamenti, integrato o aziendale, si suddividono poi in:

1) suburbani (UNA, UAV, UBN, UCE, USA)

possono essere utilizzati per gli spostamenti con origine e destinazione all’interno dell’area urbana e suburbana di riferimento;

2) da e per Napoli (NA1, NA2; NA3 etc.)

prevedono 14 classi chilometriche a seconda della distanza da percorrere;

3) intercomunali

consentono di spostarsi tra comuni diversi da Napoli e senza transito su Napoli (AC1, AC2, AC3, etc), suddivisi in 16 classi chilometriche a seconda della distanza da percorrere.

Le tariffe

Per quanto riguarda le tariffe, sono previste:

- ordinaria

- agevolata ordinario ISEE (per residenti in Campania con ISEE non superiore ai 12.500 euro)

- agevolata studenti (fino a 26 anni di eta')

- agevolata studenti ISEE (fino a 26 anni di eta' con ISEE non superiore ai 12.500 euro)

- agevolata over 65 (per residenti in Campaniacon ISEE non superiore ai 10.000 euro)

- gratuita studenti (con ISEE inferiore ad euro 35mila)

- agevolata categorie protette

- agevolata dottorandi (fino al 20.03.2020)

Quanto conviene

La convenienza dell’abbonamento annuale dipende, ovviamente, dal numero delle corse che mediamente si effettuano nell'arco dei 12 mesi e dalla possibilità di accedere alle agevolazioni previste per particolari categorie di utenti.

Le tariffe per le categorie protette

Per le categorie protette, si prevedono le seguenti percentuali di sconto sul valore dell’abbonamento annuale ordinario,

aziendale o integrato:

• Sconto del 65% sul valore facciale dell’abbonamento, con la restante parte a carico dell’utente per:

> Gli invalidi civili, con grado di invalidità dal 74%, con ISEE tra € 7.001,00 e € 12.500,00 (elevato a € 15.000,00 per invalidi civili con diritto all’accompagnamento)

> Le restanti categorie protette legittimate;

• Sconto del 90% sul valore facciale dell’abbonamento, con la restante parte a carico dell’utente, riservato esclusivamente a:

> Invalidi civili con grado di invalidità dal 74% e con ISEE non superiore a € 7.000,00;

> Non vedenti con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione

e con ISEE non superiore a € 7.000,00;

> Mutilati ed invalidi di guerra e di servizio, dalla 1°categoria alla 3°categoria, con ISEE non superiore a € 7.000,00;

> Invalidi del lavoro con grado di invalidità dal 74% e con ISEE non superiore a € 7.000,00;

> Sordomuti con ISEE non superiore a € 7.000,00.

I soggetti, appartenenti alle categorie protette, ai quali sia stato formalmente riconosciuto il diritto all’accompagnatore hanno diritto al rilascio di analogo titolo di viaggio per l’accompagnatore

I dottorandi

Gli studenti residenti in Campania, iscritti ai dottorandi presso le Università della Regione Campania, in possesso dell’attestato Isee ordinario non superiore a € 35.000 e che non abbiano superato il 35esimo anno di età, possono richiedere un abbonamento annuale agevolato (la possibilità era prevista fino al 20.03.2020, si è in attesa di informazioni sull'auspicato rinnovo dell'agevolazione).

I dottorandi, in possesso dei requisiti richiesti, avranno diritto al rilascio di un abbonamento annuale, su smart card personalizzata, per viaggiare con il trasporto pubblico locale:

Aziendale o Integrato, indicando l’azienda o delle aziende utilizzate esclusivamente per gli spostamenti casa-studio, vale a dire dal Comune di domicilio/residenza al Comune in cui ha sede l’Università/Dipartimento.

L'abbonamento sarà

gratuito per chi ha un valore ISEE ordinario inferiore o uguale a 12.500 euro

a tariffa studente agevolata, se il valore Isee è inferiore o uguale a 35.000 euro

con le seguenti limitazioni:

a) l’iniziativa non è cumulabile: non possono essere chiesti più abbonamenti agevolati dallo stesso utente;

b) nel caso in cui il servizio di interesse dell’utente sia esercito da un’azienda che non aderisca all’integrazione tariffaria regionale vigente, lo stesso potrà chiedere esclusivamente un abbonamento aziendale;

c) nel caso l’Università/Dipartimento abbia più sedi, collocate in Comuni diversi, l’utente dovrà, obbligatoriamente, indicare, tra questi, un unico Comune di interesse.

Gli abbonamenti annuali avranno validità 12 mesi solari consecutivi.

Le aziende aderenti all’integrazione tariffaria regionali sono: AIR, ANM, AUTOLINEE BUONOTOURIST, BUSITALIA Campania, aziende del consorzio CIAV, CLP, aziende del consorzio COSAT, CTP, DAV, EAV, SITA, TRENITALIA, TROTTA BUS SERVICE, AUTOLINEE CURCIO, AUTOLINEE EREDI ARTURO LAMANNA, ETTORE CURCIO & FIGLI, FRANCESCO & GIUSEPPE MANSI.

La documentazione da fornire, in caso di prima emissione, è la seguente:

1. Modulo abbonamento annuale dottorandi, debitamente compilato e firmato, inclusa l’autocertificazione sul retro;

2. Certificazione ISEE ordinaria, in corso di validità, priva di annotazioni e valore non superiore a €35.000;

3. Fotografia a colori in formato tessera.

E’, inoltre, previsto il pagamento di € 5,00, per il rilascio della smart card e di € 2,00 per i successivi in caso

di rinnovo.

Quando l'abbonamento è gratuito

La Regione Campania ha previsto l'emissione di abbonamenti gratuiti per gli studenti. Per accedere all'agevolazione è necessario

certificazione ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi, priva di annotazioni di difformità, con valore non superiore a € 35.000 residenza in Campania; età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti; iscrizione alla scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) o università; distanza casa-scuola superiore a 1,0 km .

Gli abbonamenti potranno essere aziendali o integrati, a seconda che lo studente utilizzi i mezzi di una sola Azienda per raggiungere l’istituto scolastico, o i mezzi di più Aziende. La validità è limitata ai giorni feriali e fino al 31 luglio di ciascun anno.

Il Regolamento prevede indicazioni specifiche in caso di Istituti scolastici con sedi in più Comuni, oppure nel caso in cui il servizio di TPL di interesse dello studente sia esercito da un’Azienda che non aderisca all’integrazione tariffaria regionale vigente.

Gli abbonamenti gratuiti per gli studenti, oltre alle Aziende di TPL su ferro e su gomma, riguardano anche le aziende di cabotaggio marittimo, a fronte dell’elevato numero di studenti isolani pendolari con la terraferma.

Sono esclusi dall’agevolazione:

I non residenti in Campania; Gli studenti di scuola primaria (elementari); Studenti iscritti a Facoltà Universitarie Telematiche; Studenti iscritti a corsi di formazione professionale;

per cui restano in vigore le tariffe di abbonamento annuale studenti (fino a 26 anni di età) e abbonamento annuale studenti agevolato (fino a 26 anni di età con ISEE non superiore ai 12.500 euro).

Per ottenere l'abbonamento studenti gratuito è necessario produrre

fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (maggiorenne/tutore)

fotografia a colori in formato tessera recente dal formato di 35/40 mm in cui sia ben riconoscibile il viso.

pagare € 50,00, di cui:

a. € 10,00 quale contributo annuale per le spese di gestione pratica e di emissione della smart card personalizzata (prevista per ogni anno di richiesta fino al termine dell’iniziativa).

b. € 40,00 a titolo di cauzione.