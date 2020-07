Tari: come e quando pagarla a Napoli

La Tari, la Tassa sui Rifiuti è applicata e riscossa dai Comuni ed è dovuta da chiunque - persona fisica o giuridica - possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Il versamento in via ordinaria deve essere effettuato tramite modello di pagamento unificato (modello F24), utilizzando il codice tributo 3944 e indicando l'anno cui si riferisce il versamento.

L'imposta è versata mediante autoliquidazione, sulla base delle tariffe (diverse per le utenze domestiche e quelle "non domestiche") approvate con apposita delibera dal Consiglio comunale.

I contribuenti sono tenuti al versamento della tassa anche se non hanno ricevuto avviso di pagamento.

E' possibile calcolare la Tassa sui Rifiuti per l'anno 2019 collegandosi al seguente link: https://www.riscotel.it/calcolo/tari/napoli/.

La Tari normalmente è dovuta:

1) in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno

2) in quattro rate con scadenza:

1a rata: 30 giugno 2a rata: 30 luglio 3a rata: 16 settembre 4a rata: 16 novembre.

La Tari per le utenze domestiche può essere pagata in via telematica oppure presentando il modello F24 in forma cartacea presso:

qualsiasi sportello degli agenti della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.)

una banca

un ufficio postale.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:

presso le banche con assegni bancari e circolari

presso gli agenti della riscossione con assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari

presso gli sportelli bancari e degli agenti della riscossione dotati di terminali elettronici idonei tramite carta Pagobancomat

presso gli uffici postali con assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, o carta Postamat.