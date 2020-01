Taglio del cuneo fiscale: ecco cosa ci sarà in più in busta paga

Il cuneo fiscale è la differenza che c’è tra quanto costa all’azienda un lavoratore dipendente e quanto poi c’è nella busta paga al netto di contributi e imposte dirette e indirette.

In Italia il prelievo fiscale pesa molto, sia sulle aziende che sui dipendenti: la manovra varata dal Governo nel tentativo di riequilibrare la situazione, consentirà ai lavoratori dipendenti di risparmiare qualcosa in termini di Irpef. Non si tratta di grandi cifre anche se, come diceva Totò, è la somma che fa il totale.

Chi beneficia del taglio del cuneo fiscale

Il taglio del cuneo fiscale riguarda i titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, con esclusione però dei pensionati. Dunque, oltre ai dipendenti ne beneficeranno anche

soci lavoratori delle cooperative;

titolari di borse di studio e assegni di formazione professionale;

e assegni di formazione professionale; collaboratori coordinati e continuativi;

sacerdoti;

lavoratori socialmente utili;

titolari di prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare.

Dunque sono questi i lavoratori che avranno una busta paga un po’ meno leggera.

Come funziona il taglio del cuneo fiscale

L’ammontare degli euro in più in busta paga è collegato al reddito lordo percepito attraverso un sistema a "dècalage”, termine francese che significa “scarto” o “sfasatura, che in questo caso potremmo tradurre con "sistema a scalare".

L’operazione, subito denominata “bonus vacanza” perché quest’anno scatta dal 1 luglio, è composta dalla combinazione di:

- un “trattamento integrativo”, che assorbe e amplia il già esistente bonus Renzi;

- una nuova detrazione fiscale.

N.B.: il meccanismo prevede che chi oggi riceve il bonus Renzi continuerà a mantenerlo, con una piccola integrazione.

Attenzione: Come già il bonus Renzi, il beneficio spetta solo se l’IRPEF lorda (cioè l’imposta sul reddito da lavoro dipendente al netto di detrazioni e deduzioni) è di importo superiore a quello della detrazione spettante: sono quindi esclusi i cosiddetti “incapienti”, cioè tutti coloro per i quali la detrazione già spettante assorbe interamente l’Irpef dovuto al fisco e quindi non hanno imposte da versare.

Quanto ci sarà di più in busta paga

Il taglio del cuneo fiscale andrà a beneficio soprattutto di operai e impiegati: l’effetto economico, infatti, è maggiore per le retribuzioni tra 26.600 e 35mila euro per le quali ammonterà esattamente a 100 euro netti al mese in più, per diminuire progressivamente con l’aumentare del reddito.

Le retribuzioni medio-basse fino a 26.600 euro continueranno invece a beneficiare del bonus Renzi con una piccola integrazione in modo da raggiungere complessivamente i 100 euro netti di aumento mensile.

Attenzione: quest'anno il taglio del cuneo fiscale vale la metà perché il beneficio scatta dal 01 luglio 2020 e, quindi, va calcolato su base semestrale. Entrerà a regime e sarà su base annua dal prossimo anno.

Nella tabella gli aumenti in busta paga su base annua e mensile, determinati dalla manovra per scaglioni di reddito

REDDITO lordo BONUS Renzi REDDITO netto AUMENTO bonus vacanza Aumento bonus per anno per anno per mese 8 . 000 0 8000 0 0 8.200 960 9144,98 240 20 9.000 960 9724,9 240 20 10.000 960 10449,8 240 20 11.000 960 11174,7 240 20 12.000 960 11899,6 240 20 13.000 960 12624,5 240 20 14.000 960 13349,4 240 20 15.000 960 14074,3 240 20 16.000 960 14759,2 240 20 17.000 960 15444,1 240 20 18.000 960 16129 240 20 19.000 960 16813,9 240 20 20.000 960 17498,8 240 20 21.000 960 18183,7 240 20 22.000 960 18868,6 240 20 23.000 960 19553,5 240 20 24.000 960 20238,4 240 20 25.000 768 20731,3 432 36 26.000 288 20936,2 912 76 27.000 0 21.333,10 1.200 100 28.000 0 22.018,00 1.200 100 29.000 0 22.601,72 1.166 97 30.000 0 23.185,53 1.131 94 31.000 0 23.769,25 1.097 91 32.000 0 24.353,06 1.063 89 33.000 0 24.936,87 1.029 86 34.000 0 25.520,59 994 83 35.000 0 26.104,40 960 80 36.000 0 26.688,22 768 64 37.000 0 27.271,93 576 48 38.000 0 27.855,75 384 32 39.000 0 28.439,46 192 16 40.000 0 29.023,28 0 0

Secondo le stime del Governo, sono circa 16 milioni i lavoratori dei settori privato e pubblico che beneficeranno del provvedimento, di cui 4,3 milioni circa lavoratori esclusi dal cosiddetto bonus Renzi perché titolari di redditi tra i 26.600 e i 29mila euro che sono proprio quelli che, a conti fatti, si avvantaggeranno maggiormente del bonus. Il provvedimento alle casse dello stato costerà, nel solo 2020, quasi 3 miliardi ( 2,947), praticamente il doppio nel 2021