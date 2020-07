Imposta comunale sulla pubblicità: cos'è e quando va pagata

L'Imposta comunale sulla Pubblicità è stata istituita con decreto legislativo quasi 30 anni fa e colpisce la capacità contributiva espressa dalla spesa sostenuta per l'esposizione pubblicitaria.

Il presupposto per l'applicazione dell'imposta, quindi, è la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso mezzi di comunicazione - visivi o acustici - in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Materialmente, l'imposta è dovuta al Comune da chi dispone del mezzo attraverso cui il messaggio pubblicitario è diffuso. Gli specifici mezzi pubblicitari che saranno usati, le loro caratteristiche, la durata e l'ubicazione dell'esposizione vanno dichiarate all'ente.

La pubblicità generalmente si suddivide in quattro tipologie principali:

ordinaria, effettuata con insegne, cartelloni, locandine, targhe

mobile, con veicoli

videoproiezioni e pannelli

varia: striscioni, aeromobili, palloni frenati,volantini, amplificatori etc.

L'imposta per la pubblicità va versata in base ad un apposito tariffario predisposto dal Comune di Napoli, diverso per la

pubblicità a carattere temporaneo

e pubblicità a carattere permanente

Dal 2015 le attività che riguardano le pubbliche affissioni e la pubblicità sono svolte dalla Napoli Servizi S.p.A. .

L'imposta deve essere versata per la

Pubblicità: Comune di Napoli - Imposta pubblicitaria - conto corrente postale n. 1025354737 - Iban IT87K0760103400001025354737 Pubbliche affissioni: Comune di Napoli - Diritti pubbliche affissioni - c/c postale n. 1025355890 - Iban IT44W0760103400001025355890

Per le info sono riportati come attivi i seguenti recapiti:

Front Office: 0819637491 / 0819637469, fax: 08119811982, mail: affissioniepubblicita@napoliservizi.com , PEC: affarigeneralinapoliservizi@legalmail.it

La tabella oraria di apertura al pubblico dello sportello riportata dal Comune è la seguente: dalle 8.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì. Indirizzo: via A. Labriola, 251-261 - Piazza Telematica - Scampia (in prossimità della Caserma dei Vigili del Fuoco).

