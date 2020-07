Modello 730: come si compila e dove si presenta

Il 730 è un apposito modello di dichiarazione dei redditi riservato ad alcune tipologie di contribuenti e precisamente a

lavoratori dipendenti;

collaboratori coordinati e continuativi;

lavoratori socialmente utili

pensionati;

chi percepisce indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente come il trattamento di integrazione salariale e l'indennità di mobilità;

soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione di prodotti agricoli e pesca;

sacerdoti della Chiesa cattolica;

consiglieri regionali, provinciali, comunali

giudici costituzionali,

parlamentari.

Dal 2020 i termini per la presentazione del modello 730 scadono il 30 settembre.

La presentazione può essere fatta:

direttamente all’Erario, avvalendosi della dichiarazione precompilata disponibile on-line sul sito dell’Agenzia delle Entrate, accessibile mediante registrazione con apposite credenziali o Spid oppure utilizzando il modello “ordinario” attraverso

un sostituto d'imposta (es. datore di lavoro, ente previdenziale, ecc.);

un professionista abilitato;

un CAF.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili apposite e voluminose istruzioni relative a tutte le entrate da dichiarare e alle voci di spesa che è possibile portare in detrazione o deduzione - e in che misura - dal reddito imponibile come ad esempio costi di farmaci e esami diagnostici, spese d’istruzione o la palestra dei figli.

Centri autorizzati di assistenza fiscale a Napoli

Caf Cisl: sedi e recapiti

Caf Uil: sedi e recapiti

Caf Cgil: sedi e recapiti