Creme solari: attenzione a questi ingredienti

Si chiamano avobenzone, oxybenzone, octocrylene ed ecamsule e sono tra gli ingredienti principali di moltissimi prodotti solari ma anche di diverse creme, stick e spray. Da qualche tempo la Food and Drug Administration (FDA), l'ente governativo statunitense che si occupa della sorveglianza dei prodotti alimentari e farmaceutici, li tiene sotto controllo per stabilire se possano avere effetti negativi sulla salute. Uno studio recentemente pubblicato su JAMA, il Giornale dell'Associazione Medica Americana, indica infatti che questi 4 ingredienti vengono assorbiti dalla pelle e, dunque, entrano nell'organismo dove restano per diverse ore. Lo studio avvisa chiaramente che questo non significa che tali ingredienti siano pericolosi ma, comunque, i risultati impongono ulteriori test per capirne i reali effetti sull'organismo.

I 4 ingredienti attenzionati dagli scienziati americani

Avobenzone: oltre che in molti solari si trova in creme di vario tipo, rossetti e altri cosmetici. E' in grado di assorbire i raggi ultravioletti in un’ampia gamma di lunghezze d’onda ma, se viene a contatto con alcune sostanze, come il cloro, potrebbe formare composti organici potenzialmente tossici Oxybenzone: è un composto organico usato principalmente come foto stabilizzatore. Protegge la pelle dai raggi UV in maniera molto efficace. Ecamsule: è un composto organico che filtra i raggi UVA. Tra tutti è quello che presenta il minor assorbimento percutaneo. Octocrylene: funziona da filtro protettivo contro le radiazioni UVB e UVA corte. Risulterebbe essere, però, un allergene che potrebbe innescare, in particolare nei bambini, dermatite da contatto fotoallergica.

Via libera, invece, dalla FDA a ossido di zinco e biossido di titanio: se è vero che questi prodotti lasciano uno sgradevole alone bianco sulla pelle, è però altrettanto vero che proteggono efficacemente senza essere assorbiti dall'organismo. Sono dunque da preferire durante la gravidanza e per i bambini piccoli.

L’importanza di leggere l’etichetta delle creme solari

Per capire se il prodotto solare che abbiamo scelto è davvero efficace e sicuro per la nostra salute, è importantissimo imparare a leggere le etichette. Ecco a cosa fare attenzione: