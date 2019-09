La sindrome premestruale è caratterizzata da sintomi complessi, estremamente diversi da donna a donna, che generalmente compaiono dai 7 ai 10 giorni prima dell'inizio del mestruo: cefalea, tensione mammaria, gonfiore addominale, edema degli arti inferiori sono i più comuni cui, spesso, si associano forte ritenzione idrica, aumento di peso ed anche alterazioni del desiderio sessuale, instabilità del comportamento, isolamento sociale e desiderio di dolci, in particolar modo di cioccolata. E' chiaro, dunque, che la sindrome premestruale può avere ripercussioni anche molto pesanti sulla vita di relazione di una donna.

Ad influire è sicuramente il forte squilibrio ormonale che agisce su

metabolismo della serotonina, implicata nel tono dell'umore

bilancio idro-salino., attraverso l'ormone anti-diuretico

prolattina, implicata nella tensione mammaria

prostglandine, collegate alla percezione del dolore e all'infiammazione

Gli sbalzi di umore, in particolare, sono confermati dalla neurobiologia: le ricerche riferiscono che la corteccia cerebrale è ricca di recettori per gli estogeni e un loro calo, come accade durante il mestruo, può indurre stati emotivi simili ad ansia e depressione. Il calo dei livelli di ferro, dovuto alle perdite ematiche, inoltre, comporta un forte senso di stanchezza.

Come combattere a tavola la sindrome premestruale

La sindrome premestruale si combatte anche a tavola. Ci spiega come l'esperta nutrizionista Stefania De Liguoro che ha elaborato un vero e proprio decalogo. Eccolo: