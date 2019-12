Compiti delle vacanze di Natale: la guida per finirli rapidamente

Le vacanze di Natale non sono ancora iniziate e già scolari e genitori pensano, non senza terrore, ai compiti per le vacanze che gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, inevitabilmente, chi più, chi meno, assegneranno.

Ecco, quindi, una mini guida delle migliori strategie per affrontare al meglio l'assegno per le vacanze, senza essere costretti a rinunciare a riposo e divertimento.

1) Meglio dedicare ogni giorno un po' di tempo allo studio invece che continuare a rimandare e trovarsi poi sommersi dai compiti: risulteranno non solo più faticosi e più difficili, ma vi faranno tornare a scuola più stressati di prima.

2) L'organizzazione è fondamentale: create un programma di "smaltimento" dell'assegno dettagliato, distribuendo i compiti nei giorni di vacanza disponibili. E' consigliabile iniziare con gli scritti, lasciando gli orali alla settimana prima del rientro a scuola ed alternare le materie più complesse con quelle meno impegnative. Fissate un orario di studio - mattina o pomeriggio che sia - e rispettatelo.

Per imparare bene e velocemente sono senza dubbio utili le tecniche di apprendimento, come quelle descritte nella nostra guida. In particolare è importante essere concentrati quando si legge, con cellulare, tv o tablet spenti, e utilizzare mappe concettuali per elaborare, sintetizzare e avere poi a portata di mano le informazioni più utili.

Un aiuto viene dalla tecnologia digitale, cone le app per studiare, applicazioni che aiutano a prendere appunti e a migliorare la concentrazione.

3) Il periodo ideale per fare i compiti, inutile dirlo, è quello tra le "feste comandate", cioé tra il 25 e il 31 dicembre e tra il 1 gennaio e l'Epifania. .

4) Insieme è meglio: organizzate giornate di studio con i compagni di scuola, utili per ripetere le materie orali ma anche per svolgere insieme i compiti più difficili.

Imparare a studiare: i manuali più venduti sul web

Imparare a studiare. Le tecniche di studio. Come sottolineare, prendere appunti, creare schemi e mappe, archiviare

Studiare è un gioco da ragazzi. Il metodo rivoluzionario per fare i compiti in modo efficace e veloce

Tecniche di memoria: Strategie ed esercizi per ricordare ogni cosa

Il segreto di una memoria prodigiosa. Tecniche di memorizzazione rapida