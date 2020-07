Le scuole medie di Napoli e provincia

DENOMINAZIONE COMUNE INDIRIZZO PREFISSO TELEFONO BELVEDERE A NAPOLI VICO ACITILLO ,90 081 7142041 LIVIO T.- NAPOLI LARGO FERRANDINA A CHIAIA,3 081 400485 SMS POERIO C. NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE 124 081 7613122 ILLUMINATO - CIRINO - MUGNANO DI NAPOLI VIA CESARE PAVESE 081 5710392 GOBETTI - DE FILIPPO - QUARTO CORSO ITALIA 166 081 8761022 S.M.S STABIAE C.MARE DI STABIA VIA NOCERA 85 081 8711292 RITA LEVI MONTALCINI A AFRAGOLA VIA ARTURO DE ROSA N.41 081 8527596 GRAMSCI-IMPASTATO GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA BARTOLO LONGO, 20 081 8947091 FUCINI - RONCALLI GRAGNANO VIA QUARANTOLA ,15 081 8012959 CPIA NAPOLI CORSO MALTA 141 081 18548356 C/O "E.DI SAVOIA-DIAZ" NAPOLI VIA TRIBUNALI 370 081 0166128 C/O"TORRENTE" CASAVA CASAVATORE VIA SAN PIETRO 56 081 19362301 C/O "MASULLO-THETI" NOLA VIA MARIO DE SENA 081 512 0833 VERGA G. NAPOLI VIA BOSCO DI CAPODIMONTE 75B 081 7410128 G.CAPORALE ACERRA P.ZA FALCONE E BORSELLINO N.8 081 8857104 ROCCO AFRAGOLA VIA FIRENZE 081 8691442 "ANGELO MOZZILLO" AFRAGOLA VIA OBERDAN SNC 081 8527396 IACCARINO ERCOLANO VIA DOGLIE N.20 081 7390222 STANZIONE - FRATTAMAGGIORE VIA F.A. GIORDANO 100 081 8804129 S.M.S. G.B. BASILE O GIUGLIANO IN CAMPANIA CORSO CAMPANO 182 081 8951434 CANTE - GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA VACCARO,21 081 8957779 SMS DON S. VITALE - GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA SIGNORELLI A PATRIA 9/A 081 5098560 GIOVANNI SCOTTI ISCHIA VIA MICHELE MAZZELLA, 117 081 991137 D'AZEGLIO - MARANO DI NAPOLI VIA PIAVE, 51 081 7420423 ALIGHIERI MARIGLIANO VIA S.F.D ASSISI 64 081 8411195 GUARANO MELITO DI NAPOLI VIA DELLE MAGNOLIE 5 081 7112956 DIANO POZZUOLI VIA SOLFATARA 081 5262732 SMS SALVEMINI S.SEB.NO AL VESUVIO VIA FALCONI 12 081 7715832 S.G.BOSCO-SUMMA VILLA SOMMA VESUVIANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE III 081 8939243 G. PASCOLI TORRE ANNUNZIATA VIA TAGLIAMONTE 21 081 5362468 SC. SEC. DI I GRADO ADA NEGRI VILLARICCA VIA DELLA LIBERTA',20 081 8942695 VIALE DELLE ACACIE NAPOLI VIA G. PUCCINI 1 081 5788545 D'OVIDIO+NICOLARDI NAPOLI VIA S.GIACOMO DEI CAPRI 43 BIS 081 5608026 BONITO-COSENZA CAST.MARE DI STABIA VIA G. D'ANNUNZIO 27 081 8711528 S.M. MERLIANO-TANSILLO NOLA VIA SEMINARIO N. 68 081 8231231 SM. AMMENDOLA-DE AMICIS SAN GIUSEPPE VESUVIANO VIA MARCIOTTI 081 8271161 PIRANDELLO - SVEVO NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO, 34/38 081 7672324