Residenze universitarie a Napoli: tutte le informazioni utili

Le residenze universitarie sono strutture di accoglienza per studenti, ricercatori e docenti gestite dalla Regione Campania tramite le ADISU. Poste in edifici di costruzione o ristrutturazione recenti, sono dotate di wifi, aria condizionata, palestra attrezzata, lavanderia, pulizia e cambio biancheria settimanale, oltre cucine sui piani e sale studio.

I posti disponibili sono destinati prioritariamente agli studenti iscritti/iscrivendi ai corsi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, L'Orientale, Parthenope, del Conservatorio di San Pietro a Majella, dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli e dell'Accademia della Moda.

Per accedere è necessario partecipare all'apposito concorso, bandito a cadenza annuale. I posti sono assegnati in borsa di studio. Le eccedenze sono quindi locate a pagamento, con retta di euro 250,00/mese per posto letto in stanza doppia e di euro 350,00/mese per posto letto in stanza singola. Sono possibili anche permanenze di pochi giorni a tariffe particolarmente convenienti. L'alloggio è a disposizione dell'assegnatraio dal mese di ottobre di ciascun anno.

Residenza L’Orientale

via Benedetto Brin n. 65/C-67 - 80142, Napoli - www.adisulorientale.gov.it/residenza, tel. +39 081.553.46.88. E' dotata di un roof su cui, nelle giornate di sole, è possibile fare colazione o studiare. E' collocata accanto al centro commerciale Eccellenze campane e a 50 metri dalla stazione dei bus Brin

Residenza Parthenope

via Galileo Ferraris n. 277 - 80146 Napoli - residenza.adisuparthenope.it, tel. +39 081.734.00.44. Dispone di un servizio mensa e di navetta per il collegamento con le principali sedi universitarie, nonché di parcheggio gratuito

Residenza Pozzuoli

via Rosini n. 12 - 80078 Pozzuoli (NA). Offre alcune camere con splendida vista sul mare. E' a pochi passi dalle stazioni della Metro linea 2 e della Circumflegrea, che conducono direttamente al centro di Napoli.

Residenza Paolella

via Tansillo n. 28 - 80125 Napoli, tel. +39 081.7603.600