Libri scolastici: come averli comodamente a casa in sole 24 ore e risparmiare

Con tante librerie che a Napoli hanno chiuso i battenti, sta per iniziare il lungo pellegrinaggio alla ricerca dei libri di testo che spesso significa andare e venire da un lato all'altro della città o aspettare settimane per riuscire ad ottenere l'edizione richiesta, con notevoli disagi ed una spesa complessiva che, per i libri delle scuole superiori, può arrivare fino a 500 euro.

Risparmiare e avere i libri direttamente a casa, senza stress, oggi però è possibile grazie allo speciale servizio online messo a disposizione da Amazon.

Ecco come ordinare i libri in pochi minuti

1. Cliccate sul banner Acquista i libri scolastici della tua classe con pochi click

2. Selezionate la regione d’appartenenza

3. Selezionate in seguito la provincia e il comune

4. Scegliete il tipo di scuola

5. Nell'elenco delle scuole presenti sul territorio selezionate quindi quella cui è iscritto vostro figlio/figlia

6. Cliccate sulla classe e sulla sezione frequentata.

7. Comparirà l'elenco dei libri di testo adottati da cui potrete comunque sempre spuntare quelli che già avete o non vi interessa acquistare.

8. Confermato l’ordine nel giro di poco tempo riceverete comodamente a casa tutti i volumi che vi occorrono per il nuovo anno scolastico!

Diritto di recesso esteso

Senza dover specificare il motivo, è possibile restituire i libri scolastici acquistati entro il 15 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020 se venduti e spediti da Amazon.it.