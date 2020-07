Borse di studio a Napoli: le info

Gli enti territoriali (Comune, Città metropolitana, Regione) e le istituzioni scolastiche pubblicano ogni anno appositi bandi per l'assegnazione di borse di studio che possono essere rivolte a studenti particolarmente meritevoli e/o a favorire alunni che si trovino in particolari condizioni economiche di svantaggio. Per accedere alle borse di studio è necessario infatti possedere precisi requisiti che possono essere di merito e/o di reddito (isee massimo).

Le domande vanno, ormai, presentate on-line, con gli eventuali documenti allegati in formato digitale, e sottoscritte da uno dei genitori se lo studente non ha ancora compiuto 18 anni al momento della presentazione della candidatura.

Per l’accesso alle procedure online normalmente è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CRS/CNS (Carta Regionale o Nazionale dei Servizi) con relativo PIN oltre che di una mail o meglio PEC cui far indirizzare le comunicazioni.

Per sapere in tempo utile quali bandi saranno pubblicati per il nuovo anno scolastico occorre monitorare con costanza i siti istituzionali tra cui sicuramente

Regione Campania

Comune

Città Metropolitana

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Adisu