L'elenco degli asili nido e delle sezioni primavera del Comune di Napoli

In base all'età dei piccoli che possono essere accolti le strutture scolastiche per la prima infanzia di competenza del Comune di Napoli presenti nella nostra città si dividono in

- nidi d'infanzia, destinati a bimbi

nati dal 1° ottobre 2019 al 31 maggio 2020 - lattanti (3-12 mesi) nati dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019 - semidivezzi (13-24 mesi) nati dal 1° gennaio 2019 al 30 settembre 2018 - divezzi (25-36 mesi).

- sezioni primavera per bimbi nati nel 2018 per l'anno scolastico 2020/2021.

Di seguito l'elenco e l'età dei piccoli che possono essere ammessi

Municipalità 1

1 Margherita di Savoia via S.Maria in Portico n.22 : Divezzi – Semidivezzi

1 Don Peppino Diana via G. Bruno: Divezzi – Semidivezzi

1 Agazzi via Orazio n.120: Divezzi – Semidivezzi

1 S.Maria Apparente vico S.Maria Apparente n. 12/14: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

Municipalità 2

2 Cairoli via S.Giuseppe dei Nudi n.1:Divezzi – Semidivezzi

2 Durante via Vecchia Vicaria: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

2 Marcellino via Cosenz: Divezzi – Semidivezzi

2 Scura vico Soccorso n.21: Divezzi – Semidivezzi

2 Jemma via. G. Appulo: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

2 Fanciulli: Divezzi – Semidivezzi

2 Gianturco, C.so Vitt.Emanuele - V.le Troise n.453: Divezzi – Semidivezzi

2 Fava-Gioia vico Tron, 14/B (c/o IC Fava-Gioia): Divezzi – Semidivezzi

2 Pergolella vico Pergolella (c/o IC D'Aosta-Scura): Divezzi – Semidivezzi

2 Guacci-Nobile via Michelangelo Ciccone n. 4 (Presso IC 31 Statale Guacci Nobile): Divezzi – Semidivezzi

Municipalità 3

3 Ammaturo via Lorenzo Giusoo (Rione Amicizia: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

3 Filangieri Salita Purità: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

3 Lezzi via S.Agostino degli Scalzi n.61 (presso Scuola dell'Infanzia Lezzi): Divezzi – Semidivezzi

3 M.Cristina di Savoia via S.Antonio a Capodimonte n. 46: Divezzi – Semidivezzi

3 Piazzi via G.Piazzi, 4: Divezzi – Semidivezzi

Municipalità 4

4 Bice Zona via della Piazzolla n.36: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

4 Partenope via Gaetano Bruno: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

Municipalità 5

5 Il Cucciolo via Bernardo Cavallino n.54 Divezzi – Semidivezzi

5 Savy Lopez via De Vito Piscicelli n.13, angolo via Migliaro: Divezzi – Semidivezzi

Municipalità 6

6 Ciccarellivia Ciccarelli- Tr.sa Serino: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

6 Musone C.so Protopisani n.84: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

6 Malaparte via C. Malaparte n. 98: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

6 Callas V. M. Callas n. 43: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

6 De Meis via De Meis: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

6 Maranda via Maranda: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

6 Lotto 0 via dei Papiri Ercolanesi (c/o la Scuola dell'Infanzia Lotto 0): Divezzi – Semidivezzi

6 Scialoia via Pazzigno (c/o la Scuola dell'Infanzia Scialoia): Divezzi – Semidivezzi

6 Il Laghetto via Alveo Artificiale : Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

6 Rodinò via Mastellone (c/o IC Statale Rodinò): Divezzi – Semidivezzi

Municipalità 7

7 Acquarola via Acquarola: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

7 Pizzorusso Piazzetta Pizzorusso, ang. vico 3 Censi: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

7 Aquino via Principe di Napoli: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

7 Sezione Primavera”Pascoli” via Vittorio Veneto n.87 - primavera

Municipalità 8

8 Fata Colorella via Cupa Spinelli: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

8 Janfolla II Tr.sa via Janfolla: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

8 Giovanni XXIII Corso Chiaiano n. 50: Divezzi – Semidivezzi

8 Mary Poppins via L. Compagnone n. 464: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

8 Perrault via Toscanella: Divezzi – Semidivezzi

8 Fratelli Cervi via F.lli Cervi Lotto 6 W bis: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

8 Mondo Gioioso Viale Della Resistenza lotto N: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

8 D'Aragona via Ramaglia n.26 (c/o Scuola Infanzia comuale D'Aragona): Divezzi – Semidivezzi

8 Sezione Primavera “Dietro la Vigna” - primavera

Municipalità 9

9 Novelli via vicinale Palazziello n.86: Divezzi – Semidivezzi

9 Nosengo viale Traiano n.92: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

9 Sezione Primavera Arcobaleno via Boccioni 7 - primavera

Municipalità 10

10 Altavilla via Winspeare: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

10 Ciaravolo via Ciaravolo: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

10 Marco Polo via Marco Polo n. 32/34: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

10 Rossa via Della Liberazione n.113/115: Divezzi – Semidivezzi – Lattanti

10 Duca d'Aosta via Consalvo n.93: Divezzi – Semidivezzi

10 Faraglia via Faraglia (adiacente nido comunale Altavilla): Divezzi – Semidivezzi – Lattanti