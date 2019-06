Grafologia: cos'è e perché ti può servire

La Grafologia studia il rapporto tra scrittura e personalità, sulla base del presupposto che la scrittura è un processo automatico, risultato delle risposte motorie ai circuiti neurali, che hanno caratteristiche di unicità al pari delle emozioni. In pratica, la scrittura è movimento e, in quanto tale, impegna non solamente la mano e le dita, ma richiede la partecipazione di tutta la persona che vi canalizza tutte le proprie energie, coscienti e inconsce. Nella sintesi delle forze che conducono al gesto grafico, quindi, confluiscono l’intelligenza che formula il pensiero, la volontà per la decisione dell’atto esecutivo, il sistema neuromuscolare e tutta l’organizzazione psichica della persona per la strutturazione individualizzata del segno grafico. La scrittura, pertanto, è un’attività espressiva dell’uomo: ne deriva che attraverso di essa è possibile è possibile conoscere la personalità di chi scrive.

A cosa serve la grafologia

Migliaia e migliaia di analisi confermano la validità della grafologia i cui principali settori applicativi sono:

Analisi della personalità : sulla base dei segni grafici, anche in rapporto allo spazio, è possibile individuare qualità intellettive, capacità critica e di memoria, affettività, emotività, sensibilità etc. . L'analisi grafologica è un eccezionale test proiettivo spontaneo, perché non risente della presenza dell'esaminatore nè dell'ambiente

: sulla base dei segni grafici, anche in rapporto allo spazio, è possibile individuare qualità intellettive, capacità critica e di memoria, affettività, emotività, sensibilità etc. . L'analisi grafologica è un eccezionale proiettivo spontaneo, perché non risente della presenza dell'esaminatore nè dell'ambiente Grafologia Giudiziaria : è utilizzata nell'ambito dei processi civili e penali per accertare autenticità o falsificazione di firme e manoscritti come testamenti , contratti, accordi, cambiali, assegni etc.

: è utilizzata nell'ambito dei processi civili e penali per accertare di firme e manoscritti come , contratti, accordi, cambiali, etc. Grafologia professionale: sempre più ddiffusa, soprattutto oltreoceano, consente ai datori di lavoro di assumere preziose informazioni su potenzialità o debolezze di aspiranti dipendenti e collaboratori.

La grafologia è inoltre molto utilizzata per valutare eventuali problematiche dell'età evolutiva e - se il cuore non è ddel tutto sicuro - anche la compatibilità di coppia.

Conoscere il proprio profilo grafologico primario ed essenziale, poi, è un valido aiuto per mettere a fuoco punti deboli o di forza per migliorare.

Life Coaching grafologico

Per chi desidera saperne di più, a Napoli la giornalista e grafologa Cristiana Barone ha deciso di potenziare i suoi laboratori di grafologia proponendo, tra l'altro, un Life Coaching grafologico con analisi completa - grafologica e psicologica - della scrittura, i cui risultati possono essere illustrati anche a distanza, tramite Skype, ovunque voi siate. Il tutto In sinergia con lo psicoterapeuta Vincenzo Andreoli.

Gallery