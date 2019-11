Anoressia sessuale: cos'è e come curarla

"Anoressia" è una parola derivata dall'unione di due parole del greco antico: "an" che significa "no" e "orexis" che vuol dire appetito. Dal punto di vista comportamentale, l'anoressia implica quindi il rifiuto patologico di qualcosa.

Quando si parla di anoressia generalmente ci si riferisce al rifiuto del cibo. Esiste però anche un altro tipo di anoressia: quella sessuale. Per un anoressico sessuale evitare il sesso - non solo fisicamente, ma anche mentalmente ed emotivamente - diventa un obiettivo totalizzante, che può anche portare al completo isolamento. Per quanto si tratti di un disturbo non ancora codificato dalla "bibbia" degli esperti di psicopatologia, cioè il "Manuale diagonistico e statistico" dell'American Psychiatric Association, un recente ricerca condotta su circa 4.000 persone ha dimostrato che l'anoressia sessuale è un problema comportamentale, per niente raro, che colpisce di più le donne: quasi il 43% delle donne intervistate ha infatti dichiarato di riconoscersi in una situazione di scarso desiderio ed il 22% ha ammesso di subire stress in relazione al sesso.

Cause

Per gli esperti le cause principali dell'anoressia sessuale sono

- carenza di autostima

- presenza di relazioni conflittuali nella coppia

- aver subito in passato una violenza sessuale che ha lasciato un segno psicologico indelebile

- educazione restrittiva ed ansiogena che ha attribuito al sesso l'immagine di una attività potenzialmente pericolosa o socialmente riprovevole

Sintomi

Ecco gli precisi indicatori dell'anoressia sessuale:

- mancanza di interesse verso le attività sessuali

- mancanza di fantasie erotiche

- risposta fredda e distante alle avances sessuali del partner

- scarsa o nulla soddisfazione sessuale quando si ha un rapporto sessuale

Terapia

Superare l'anoressia sessuale è possibile ricorrendo all'aiuto di un terapeuta che, innanzitutto, aiuterà a capire qual è la causa scatenante del rifiuto e, quindi, a superare i fattori di stress in modo da poter intrecciare soddisfacenti relazioni interpersonali