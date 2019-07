Pelle secca: quali sono i rimedi più efficaci

La pelle si definisce secca quando il contenuto di acqua e sebo presente nello strato più superficiale dell'epidermide è inferiore ai parametri fisiologici e al tatto risulta ruvida, tesa, irregolare.

Cause della pelle secca I fattori che determinano la secchezza della pelle sono diversi e molto eterogenei: condizioni climatiche (eccessiva esposizione ai raggi UV, al freddo, all'aria condizionata, ad un riscaldamento eccessivo, al vento), trattamenti cosmetici aggressivi o inadeguati, farmaci, stress, predisposizione genetica o ormonale, età avanzata, alimentazione.

A differenza della pelle grassa, una cute secca è molto più soggetta ad un invecchiamento precoce con la formazione di rughe d'espressione e zampe di gallina, ed è molto fragile. Ma niente paura! Ecco i rimedi più efficaci e i migliori prodotti per ritrovare la giusta idratazione

Prevenzione, cure e rimedi naturali

L’alimentazione è un alleato importantissimo per prevenire o contrastare la secchezza della pelle, quindi

bevi molta acqua,

integra con tisane e tè,

mangia zuppe, minestre e alimenti ricchi di grassi polinsaturi come pesce, frutta secca (noci e mandorle in particolare) e olio di oliva a crudo

limitare il consumo di alimenti ricchi di sale che favorisce la disidratazione

mangia ogni giorno quantità di frutta, verdura e ortaggi come le carote che hanno effetti molto benefici.

Idrata e cura la pelle con oli vegetali come quello di argan o di jojoba, bene il vapore dell'hammam, ottimi i cosmetici naturali realizzati con prodotti apistici. Il miele, in particolare, per le sue proprietà ammorbidenti, emollienti e lenitive è prezioso per rigenerare la pelle e può essere utilizzato per

- maschere

in un pentolino fai scaldare il miele insieme ad un olio naturale - ideale quello alla lavanda - lascia intiepidire e spalma sul viso e sulle parti del corpo che necessitano di idratazione massaggiando con dolcezza, poi lascia agire per almeno 5 minuti e risciacqua. La sensazione di sollievo e morbidezza è immediata.

in una ciotolina mescola un cucchiaino da the di miele (se lo riscaldi leggermente sarà più fluido e lavorabile) con yogurt naturale e cocco fresco e avocado ridotti in poltiglia. Applica sul viso e lascia agire per 5/10 minuti, quindi risciacqua con acqua non freddissima ma mai calda

- massaggi

metti alcuni cucchiai di miele in una scodella, aggiungi yogurt naturale fino a rendere il composto morbido ma non liquido. Spalma con movimenti circolari, dal basso verso l'alto, sul corpo e sul viso, in particolare sulle aree più arrossate. Lascia agire per qualche minuto, poi sciacqua con dolcezza.

- scrub

da fare non più di una volta a settimana, lo scrub rimuove le cellule morte donando luminosità e freschezza: versa in una ciotolina due o tre cucchiai di miele, due di yogurt, qualche goccia di olio di lavanda, un cucchiaino di zucchero o di sale fino. Applica delicatamente e quindi risciacqua con acqua tiepida

I consigli in più

La sera, prima di andare a dormire, applica sempre un generoso strato di crema nutriente e protettiva, con movimenti circolari che ne favoriscono l'assorbimento.

Tieni con te uno spray di acqua termale, da utilizzare più volte nell'arco della giornata: l'acqua termale è ricca di sali minerali, dona sollievo e idrata.

Se hai una vasca da bagno, aggiungi all'acqua alcune gocce di olio naturale alla lavanda o un pugno di farina d'avena

Quado puoi, regalati un bagno turco: l'hammam, grazie al vapore intenso, aprirà i pori e aiuterà a eliminare le tossine.

Cosa non fare