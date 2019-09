Come utilizzare l'ortica, una pianta che fa miracoli

L'ortica è decisamente tra le piante più diffuse in aiuole, prati e orti. A Napoli si trova praticamente ovunque, in particolare a ridosso di muri e marciapiedi.

Temutissima per l'effetto urticante delle foglie, in realtà l'ortica è una delle piante con il maggior numero di proprietà medicinali. Ha infatti infiniti utilizzi:

L'ortica in cucina

L'ortica ha un alto contenuto di vitamina C, acido folico e ferro. Il sapore ricorda molto gli spinaci.

Va consumata cotta: ottima in aggiunta a zuppe e minestre o per ripieni di ravioli, in farinate e frittate o, semplicemente, saltata in padella con olio e aglio.

I benefici dell'ortica

Le foglie dell'ortica, ricchissime di clorofilla, hanno

una spiccata proprietà antianemica.

buone proprietà emostatiche e vasocostrittrici: in fitoterapia viene quindi utilizzata contro le emorragie ed è utilissima nei casi di mestruazioni abbondanti.

moltissimi sali minerali, specialmente silicio che stimola il sistema immunitario, calcio, fosforo, manganese, magnesio e potassio oltre che di vitamine A, C e K. Queste componenti rendono l'ortica un ottimo ricostituente e tonificante nei casi di convalescenza, denutrizione e stress.

azione depurativa e diuretica: è dunque un ottimo detox. Decotti, infusi e oli sono particolarmente utili in caso di affezioni renali, cistite, iperglicemia, affezioni reumatiche, artrite. La grande capacità di alcalinizzare il sangue dell'ortica, infatti, facilita l'eliminazione dei residui acidi del metabolismo. L'uso va però evitato in concomitanza con l'assunzione di farmaci diuretici.

buona capacità di agevolare la digestione: l'ortica infatti favorisce la secrezione del succo pancreatico e la motilità dello stomaco e della cistifellea.

proprietà astringenti per la presenza di tannini: perfetta quindi contro diarrea e colite.

azione galattogena. L'ortica favorisce la secrezione del latte materno e quindi è particolarmente indicata per le neo-mamme. Attenzione: l'ortica è però da evitare in corso di gravidanza perché stimola la motilità dell'utero.

Beauty care all'ortica

L'ortica ha innanzitutto un'ottima azione emolliente: viene infatti utilizzata in dermatologia contro alcune malattie croniche della pelle, come gli eczemi.

Creme, lozioni e preparati - acquistabili in farmacia o erboristeria - aiutano a depurare e rendere più luminosa la pelle.

In quanto vasocostrittore aiuta a contrastare la caduta dei capelli, assunta per via orale - in capsule - o applicata localmente sotto forma di lozione.

Come realizzare l'infuso all'ortica

DOSI: 1 cucchiaio raso di foglie di ortica, 1 tazza d’acqua

PREPARAZIONE: far bollire l’acqua, spegnere il fuoco, aggiungere l'ortica, Coprire e lasciare in infusione per 10 min. Filtrare l’infuso e berlo lontano dai pasti .

