Matrimonio: i 5 migliori "corner"

Tra i tanti modi per personalizzare il giorno del fatidico "sì", decisamente vincenti sono i "corner", cioè angoli a tema con proposte gourmet. Ecco la nostra selezione dei 5 migliori corner per chiudere in bellezza e dolcezza la cerimonia:

1) Macarons tower e cup cakes: dagli States all’Europa i macarons sono sicuramente i dolcini più richiesti e apprezzati. Infinite le varietà di colore e sapore: classico, stravagante, esotico, dal mojito al mango, dal cacao alla fragola. Queste colorate e croccanti meringhe di farina di mandorle e albumi d'uovo, farcite con ganache e confetture, sono ideali per sedurre qualsiasi palato e stupire, in particolare se presentate in "torri", grazie agli appositi espositori in porcellana o vetro colorato. Perfetto l'abbinamento con i cup-cake, che consentono di dare libero sfogo alla fantasia, dalla decorazione a tema al sapore.

2) Frutta e Fruttini gelato: inventati sul finire degli anni '50 del secolo scorso dal celebre Matteo di Lancusi (Sa) e sempre richiestissimi nei ricevimenti più vip, i "Fruttini" sono frutti (24 i gusti disponibili, dalle castagne al limone), svuotati e riempiti di gelato ricavato dalla propria polpa: dunque un prodotto naturale al 100 per cento e cento per cento made in Italy, tanto belli da vedere quanto buoni da mangiare. Perfetti in abbinamento a cascate di frutta fresca.

3) Old glamour di rosoli e piccola pasticceria: per chi ama le tradizioni e conosce la storia di Napoli e del Sud. I rosoli erano infatti un vero must nei ricevimenti della "bella Napoli" per tutto l' 800 e fino alla prima metà del '900. Bassa gradazione alcolica, profumo inebriante e colori delicati li rendono particolarmente gradevoli in abbinamento con la piccola pasticceria secca, a base di mandorle, nocciole o pastafrolla.

4) After dinner: drink raffinati, impreziositi da essenze, spezie e aromi e serviti con tecniche che stupiranno. Si tratta di una novità assoluta, ideata dal bar manager Salvatore D'Anna per il club flegreo Nabilah e presentata nell'ambito dei wedding days di questa settimana.

5) Confetti a go-go: per i matrimoni il confetto è un classico intramontabile. A Napoli le aziende leader nel settore sono diverse e davvero molto vasta la scelta. Fondamentali la presentazione e, ovviamente, la selezione che non potrà non includere i più nuovi confetti ripieni di liquore o di essenze pregiate