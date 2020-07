La Cisl a Napoli e provincia: tutte le sedi

A oltre sessant'anni dalla nascita, con più di 4 milioni e mezzo di iscritti, la Cisl è un grande sindacato confederale. Per assicurare agli iscritti e ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa la Cisl mette a disposizione una serie di servizi che spaziano dalla tutela previdenziale, alle problematiche fiscali e abitative, alla difesa dei consumatori, al tempo libero ed alla formazione professionale.

Oltre ad offrire assistenza e consulenza, la Cisl interviene anche nel campo della cooperazione, delle nuove professionalità, della solidarietà ai paesi in via di sviluppo, dell'assistenza agli immigrati.

A Napoli come in ogni città italiana gli iscritti possono trovare strutture polivalenti della CISL alle quali rivolgersi per trovare risposte a diversi problemi.

Il numero verde 800-249307 offre tutte le informazioni possibili sulle attività offerte dai centri servizi CISL.

PUNTI CAF

Offrono consulenza e disbrigo pratiche su tematiche fiscali, catastali, agevolazioni sociali, contenzioso tributario

SERVIZIO SUCCESSIONI - Via Medina, 5 - II PIANO - 081 5515120

UFFICI CAF

NAPOLI Via Medina, 5 - Tel. 081 5529250

NAPOLI FERROVIA - Strettola Sant'Anna alle Paludi, 128 - Tel. 081 18708982

NAPOLI PONTICELLI - Via Argine, 823 - Tel. 081 5614921

NAPOLI SECONDIGLIANO - Corso Secondigliano, 563 - Tel. 081 5437247

NAPOLI VOMERO - Via O.Caiazzo 8 - Tel. 081 5787367

AFRAGOLA - Via della Liberazione, 23/25 - Tel. 081 8527751

NAPOLI BAGNOLI - Via Lavinia, 5 - Tel. 081 2428537

CASTELLAMMARE DI STABIA - Via Silio Italico, 20 - Tel. 081 8704157

NOLA - Via Onorevole F. Napolitano, 185 (ex Via Cimitile) - Tel. 081 8231270

PALMA CAMPANIA - Via Pozzoromolo, 2 - Tel. 081 5353435

PIANO DI SORRENTO - Via delle Rose, 12 - Tel. 081 8247415

POMIGLIANO D'ARCO - Via Mancini, 13 - Tel. 081 8841030

POZZUOLI - Via Puteolana, 7 - Tel. 081 5263259

SANT'ANASTASIA - Via kennedy, 7 - Tel. 081 5304041

SOMMA VESUVIANA - Via Casaraia, 10 - Tel. 081 8991445 (cambio di indirizzo in corso)

TORRE ANNUNZIATA - Via Rampa Porto, 2 - Tel. 081 8623580

TORRE DEL GRECO - Viale Vittorio Veneto, 36 - Tel. 081 8492537

Assistenza CISL

CASALNUOVO - Via A.De Curtis - Tel. 081 8423455

CASORIA - Via Marco Rocco - Tel. 081 7587664

CICCIANO - Via Provinciale per Comiziano, 60 - Tel. 081 8264658

ERCOLANO - Via Benedetto Cozzolino, 110 - Tel. 081 7396580

FRATTAMAGGIORE - Via Vittorio Emanuele, 40 - Tel. 081 8804550

ISCHIA - Via A. de Luca, 141 - Tel. 081 992844

MARANO - Via Lazio, 31 - Tel. 081 5867605

MUGNANO - Via Napoli, 85 - Tel. 081 5767055

NAPOLI - MATERDEI - Via Bartolomeo Caracciolo detto Carafa, 23 - Tel. 081 0333005

NAPOLI POGGIOREALE - Via Nuova Poggioreale, 155B - Tel. 081 7871343

NAPOLI POLICLINICO - Via Pansini, 5 c/o II Policlinico - Tel. 081 7464436

NAPOLI SOCCAVO - Via Cornelia dei Gracchi, 1 - Tel. 081 7674222

POMPEI - Via Vittorio Emanuele, 32 - Tel. 081 8503814

POZZUOLI - TOIANO - Via Ovidio, 31 - Tel. 081 8664754

QUARTO - Via Santa Maria, 25 - Tel. 081 8766065

SANT'ANTONIO ABATE - Via de Luca, 10 - Tel. 081 8796902

VICO EQUENSE - Via Bonea, 17-19 - Tel. 081 8016312

Punti INAS

Tutela e assistenza del lavoratore e del pensionato nei rapporti con gli enti previdenziali e assicurativi

Sr Inas Campania - Via Medina 5 80133 Napoli Na Tel: 081/5529792

St Inas Napoli - Via Medina 5 80133 Napoli Na Tel: 081/5513247

Uz Inas Bagnoli - Via Lavinia 6 80124 Napoli Na Tel: 081/5704284

Uz Inas Secondigliano - Corso Secondigliano 563 80144 Napoli Na Tel: 081/5434298

Uz Inas Napoli 1 - Strettola Sant’anna Alle Paludi, 128 80142 Napoli Na Tel: 081/ 18708982

Uz Inas Ponticelli - Via Argine 823 80147 Napoli Na Tel: 081/5614805

Uz Inas Pomigliano D'arco - Via G. Leopardi 90 80038 Pomigliano D'arco Na Tel: 081/8031734

Uz Inas Nola - Via On. F.Napolitano 185 80035 Nola Na Tel: 081/5121383

Uz Inas Pozzuoli -VIA Maria Puteolana 7 80078 Pozzuoli Na Tel: 081/3030156

Uz Inas Castellammare Di Stabia - Via Silio Italico, 20 80053 Castellammare Stabia Na Tel: 081/8706326

Uz Inas Torre Annunziata - Via Rampa Porto 2 80058 Torre Annunziata Na Tel: 081/8623580

Uz Inas Ischia - Via Alfredo De Luca 143 80070 Ischia Na Tel: 081/5072782

Uz Inas Piano Di Sorrento - Via Delle Rose (SC.A 2.Piano Int.B) 12 80063 Piano Di Sorrento Na Tel: 081/8786248

Uz Inas Afragola - Via Della Liberazione 21 80021 Afragola Na Tel: 081/8525227

Uz Inas Pompei - Via Mariconda 87 80045 Pompei Na Tel: 081/8500934

Uz Inas Somma Vesuviana - Via Casaraia 10 80049 Somma Vesuviana Na Tel: 081/8991445

Uz Inas Vico Equense - Via Bonea 17/19 80069 Vico Equense Na Tel: 081/8016312

Uz Inas Marano Di Napoli - Via Lazio 31 80016 Marano Di Napoli Na Tel: 081/5860434

Uz Inas Poggioreale - Via Nuova Poggioreale 155/B 80142 Napoli Na Tel: 081/7871343