I migliori siti per cercare lavoro a Napoli

Se stai cercando lavoro sul web, ecco qualche consiglio utile per orientarti tra i tantissimi siti presenti on-line che promettono di far incontrare domanda e offerta di lavoro.

A cosa prestare attenzione

Per candidarsi ad un lavoro è necessario fornire i dati personali. Prima di compilare i moduli telematici è bene però valutare l'affidabilità del sito. Gli elementi da considerare sono essenzialmente

il numero di annunci di aziende presenti nel "portafogli" del sito,

la tipologia e le dimensioni delle aziende, e in particolare se compaiono brand conosciuti,

la data degli annunci delle aziende che, ovviamente, non devono essere vecchi e risalenti nel tempo.

Le Agenzie interinali

Nate in Italia dall'esigenza di far incontrare domanda e offerta di lavoro, costituiscono un punto di riferimento per molte aziende alla ricerca di personale. Per non lasciare nulla al caso, è opportuno esservi presenti:

Manpower, www.manpower.it

Adecco, www.adecco.it

Randstad, www.randstad.it

Gi Group, www.gigroup.it.

ANPAL

ANPAL, https://www.anpal.gov.it/domanda-offerta, è l'Agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro che punta a contribuire all’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso l’acquisizione del curriculum vitae e la pubblicazione delle posizioni lavorative offerte dalle aziende.

Orientamento e la formazione professionale

Se hai meno di 35 anni e non hai ancora capito bene cosa vuoi fare, la rete di Garanzia Giovani in Campania potrebbe aiutarti finalmente a capirlo

I migliori siti per cercare lavoro on line

In rigoroso ordine alfabetico, ecco i siti con i più ampi portafogli di offerte di lavoro all over the world

CERCO LAVORO, www.cercolavoro.com . E' uno dei primi del genere nati in Italia: per oltre 1.500.000 di aspiranti lavoratori ha un portafogli di 50.000 aziende e ha consulenti sia per i candidati che per le aziende

INDEED, it.indeed.com, è un aggregatore di offerte pubblicate anche da altri siti di lavoro. Nato negli States e passato a una megasocietà giapponese, ha un'offerta a dir poco oceanica di proposte per qualsiasi posto del Pianeta. Su Napoli ha in bacheca, mentre andiamo on-line, 1.158 lavori.

INFOJOBS, www.infojobs.it, è un sito europeo di recruiting con un portafogli di oltre 90.000 aziende. Nel nostro Paese si presenta come il n.1, con oltre 5milioni di candidati e più di 5mila aziende italiane presenti

JOBSORA, it.jobsora.com, è una piattaforma di job placement attiva in oltre 35 nazioni, che si presenta facile da utilizzare e soprattutto veloce nel matching, con praticissimi filtri di geolocalizzazione per chi vuole/non vuole spostarsi

JOOBLE, jooble.org, attivo dal 2007 e presente in oltre 70 nazioni, è universalmente riconosciuto come uno dei migliori siti al mondo di job placement e recruiting, con ben 300 milioni di utenti attivi l’anno. Tra le offerte di lavoro popolari a Napoli vede ai primi posti OSS, baby sitter e infermiere.

MONSTER, www.monster.it, è nato oltre un quarto di secolo fa negli States e oggi ha oltre 4.000 dipendenti e un volume d'affari da capogiro. E' il colosso mondiale per il job placement di personale qualificato on line. La piattaforma è ritenuta in assoluto una delle più affidabili.

TROVOLAVORO, lavoro.corriere.it, è l'evoluzione tecnologica del famosissimo (nel secolo scorso) supplemento del Corriere della Sera.