Centri per l'impiego e agenzie per il lavoro: cosa sapere e come mettersi in contatto

La Regione Campania coordina i servizi pubblici territoriali per l'impiego e quindi è un importante punto di riferimento per chi è alla ricerca di lavoro. La regione in particolare ha competenze per:

orientamento relativo al collocamento attraverso i centri per l'impiego;

programmazione regionale e relativo coordinamento;

promozione avvio attività imprenditoriale;

promozione iniziative di collocamento per fasce deboli; attività coordinate con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali politiche attive e di monitoraggio.

A causa dell'emergenza legata all'epidemia di CoVid, dopo il lockdown, dal 1 luglio 2020 risulta aperta solo la metà dei Centri per l’Impiego presenti in Campania, e l'accesso avviene esclusivamente attraverso Agenda telematica, mediante prenotazione online (perquanto non può essere gestito via mail, call center o direttamente on line).

Centri per l'impiego a Napoli e Provincia

Ecco l'elenco dei centri per l'impiego che risultano attualmente accessibili al pubblico:

AFRAGOLA, via Po 10 CASORIA

GIUGLIANO IN CAMPANIA via degli innamorati 113

NAPOLI EST - RAIMONDI, via P. Raimondi 16/18

NAPOLI Fuorigrotta, via Diocleziano 330

POMIGLIANO D'ARCO, via Fiume

NAPOLI NORD (SCAMPIA) viale della Resistenza - comparto 12

TORRE DEL GRECO, via Cupa S. Pietro 11

NOCERA INFERIORE, via Cucci 24

POMPEI viale Mazzini 104

Diverse dai centri per l'impiego sono le

agenzie per il lavoro

Le Agenzia per il lavoro sono infatti di enti autorizzati dall'ANPAL- Agenzia Naizonale Politiche Attive per il lavoro, che offrono servizi per far incontrare domanda e offerta di lavoro.

Per poter operare devono risultare iscritte all’Albo informatico, previa apposita autorizzazione, che contiene tutti i dati e i recapiti.

L'Albo è diviso in cinque sezioni in base alle tipologie d’appartenenza:

Agenzie di somministrazione di tipo"generalista". Svolgono attività di somministrazione di manodopera, di intermediazione, ricerca e selezione del personale, attività di supporto alla ricollocazione professionale (a loro è dedicata la prima sezione dell’Albo, ma di conseguenza rientrano anche nella terza, quarta e quinta sezione).

Agenzie di somministrazione di tipo "specialista". Sono elencate nella seconda sezione dell’Albo

Agenzie di intermediazione. Offrono attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro: raccolta dei curricula, preselezione, promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta, formazione (inserite nella terza sezione, questo tipo di agenzie sono iscritta automaticamente anche alla quarta e alla quinta). In questa sezione rientrano anche:

Università pubbliche e private; Fondazioni Universitarie; Comuni (singoli o associati); Comunità montane; Camere di Commercio; Istituti di Scuola Secondaria di Secondo grado; associazioni di datori e prestatori di lavoro; associazioni onlus che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità; Enti bilaterali; Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro; siti Internet ed ENPALS.

E' inoltre prevista una nuova sub-sezione, la 3.2 - intermediazione gente di mare, per le attività di incontro domanda/offerta di lavoratori appartenenti alla categoria "gente di mare"

Agenzie di ricerca e selezione del personale. Svolgono attività di consulenza finalizzata all’individuazione di candidature idonee a ricoprire posizioni lavorative su specifico incarico del committente (a loro è dedicata la quarta sezione dell’Albo).

Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. L'attività è effettuata su specifico incarico dell'organizzazione committente (sono iscritte alla quinta sezione).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pottrebbe interessarti anche