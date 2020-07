Cassa integrazione: come funziona

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria - CIGO integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori dell'industria e dell'edilizia la cui attività lavorativa è stata sospesa o ridotta per situazioni aziendali dovute a eventi transitori, non imputabili all'impresa né ai dipendenti, come ad esempio mancanza di commesse e crisi di mercato; fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa; mancanza di materie prime o componenti; eventi calamitosi etc. .

Chi può ottenere la CIGO

Destinatari della CIGO sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

In particolare, i lavoratori ammessi alla Cigo sono quelli di

imprese industriali manifatturiere,

trasporti,

estrattive,

installazione di impianti,

produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;

cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, a eccezione delle cooperative elencate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;

cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

imprese addette all'armamento ferroviario;

imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in lavoratori construtture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Per poter accedere alla Cigo i lavoratori devono aver lavorato presso l'unità produttiva non meno di 90 giorni.

Durata della CiGO

La CIGO è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.

L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile; qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario (CIGO) e quello straordinario di integrazione salariale ( CIGS) non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile per le imprese: industriali e artigiane dell'edilizia e affini; industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; artigiane, che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Ai fini del calcolo della durata massima complessiva, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per la causale di contratto di solidarietà vengono considerati per metà riguardo la parte non eccedente i 24 mesi e per intero riguardo la parte eccedente.

Quanto spetta

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga.

La CIGO è autorizzata con pagamento a conguaglio del datore di lavoro.

Il pagamento diretto dei lavoratori, da parte dell'INPS, può essere autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente su richiesta della azienda, nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie debitamente documentate dall'impresa stessa.

Per quanto riguarda il pagamento a conguaglio, le somme anticipate dal datore di lavoro vengono recuperate tramite denuncia mensile.

Oltre la Cigo, è poi previsto un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS). Si tratta di un ammortizzatore sociale concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed erogato dall'INPS, avente la funzione di sostituire e/o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o a orario ridotto di aziende in situazione di difficoltà produttiva o per consentire alle stesse di sostenere processi di riorganizzazione o qualora abbiano stipulato contratti di solidarietà.