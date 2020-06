Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale a Napoli

I Centri di assistenza fiscale costituiscono una struttura intermedia tra contribuente ed amministrazione finanziaria e forniscono servizi di assistenza fiscale sia ai datori che ai lavoratori, soprattutto compilazione dei modelli 730 per la dichiarazione dei redditi.

Istituiti con legge dello Stato nel 1991, possono essere costituiti dai seguenti soggetti:

• associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel), istituite da almeno dieci anni

• associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, non presenti nel Cnel: queste associazioni devono essere istituite da almeno dieci anni e avere rilevanza nazionale (riconosciuta con decreto del Ministero delle finanze) con riferimento al numero degli associati e all’esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province

• organizzazioni aderenti alle associazioni di cui sopra su delega della propria associazione nazionale

• organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati o organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti

• sostituti d'imposta aventi complessivamente almeno 50.000 dipendenti

• associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato aventi complessivamente almeno 50.000 aderenti.

Per poter operare, I Caf necessitano di apposita autorizzazione amministrativa e devono essere iscritti in un Albo.

In particolare, per ottenere l’autorizzazione a prestare l’attività di assistenza fiscale, le società di capitali, regolarmente costituite dalle associazioni di cui all'elenco sopra riportato, devono presentare una istanza documentata alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio comunicando, tra l’altro

i dati identificativi delle sedi operative, dei responsabili dell’assistenza fiscale, dei soci del Caf, dei componenti il Consiglio di amministrazione e dell’eventuale Collegio sindacale del Caf e delle società di servizi, i dati della polizza assicurativa nonché, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano, l’eventuale trasferimento di quote o azioni e le variazioni o integrazioni dei dati comunicati (articoli 7 e 9 del Dm 164 /1999).

Ottenuta l’autorizzazione, i Caf sono iscritti nei rispettivi Albi dei Caf-dipendenti o dei Caf-imprese.

Sul nostro territorio non risultano attivi Caf per l'assistenza fiscale alle imprese, ma solo quelli per l'assistenza ai lavoratori

Elenco dei Caf Dipendenti - Regione Campania, con indicazione della sede legale

CAAF CGIL Campania Srl, Numero di iscrizione all'albo: 13.

Indirizzo: Via Torino, 16 - Napoli

Telefono: 081 263156, Fax: 081 5534797

CAF Fenalca Dipendenti e Pensionati Srl, Numero di iscrizione all'albo: 70

Indirizzo: Via Vannella Gaetani, 27 - Napoli

Telefono: 081 19560400 Fax: 081 6580277

CAF Dipendenti e Pensionati U.S.P.P.I.D.A.P. Srl, Numero di iscrizione all'albo: 50

Indirizzo: Via Zaccagnini, snc Frazione S. Andrea del Pizzone - Francolise (CE)

Telefono: 0823 502045 Fax: 0823 502079

Ciascuno dei Caf ha poi molteplici e diverse sedi operative dislocate sul territorio, in modo da raggiungere agevolmente platee più ampie di contribuenti