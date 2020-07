Imprenditoria femminile: cosa serve sapere

Perché un'impresa sia "femminile" è necessario che

per le società di capitali, la partecipazione di genere risulti complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite

per le Società di persone e cooperative, oltre il 50% di "Soci" siano donne

per le Ditte individuali, il titolare sia donna

per tutte le altre forme giuridiche, oltre il 50% degli "Amministratori" siano donne.

Sono numerose, ad ogni livello territoriale, le iniziative volte a promuovere l'imprenditoria "rosa" mediante apposite facilitazioni e contributi, anche a fondo perduto.

L'imprenditoria femminile viene infatti unanimemente riconosciuta come un importante motore per il sistema produttivo del nostro Paese ma è anche evidente la necessità di colmare il gap culturale oltre che di occasioni e possibilità determinato dal fatto che per secoli le donne sono state costrette ad aver cura, praticamente da sole, della famiglia, dei figli e della casa. Così, tra l'altro, la Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese offre alle donne (ma anche ai giovani) modalità semplificate di accesso alla garanzia dello Stato, con copertura fino ad un massimo dell’80% del finanziamento necessario per avviare un'attività.

