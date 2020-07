Come aprire un negozio in franchising a Napoli

Il franchising o affiliazione commerciale è il contratto tra due soggetti, tra loro indipendenti sotto l'aspetto economico e giuridico, con cui l'affiliante o franchisor concede all’affiliato o franchisee, dietro pagamento, un insieme di diritti relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, eccetera, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

La L. 129/2004, che regola la materia, prescrive che il contratto indichi espressamente:

ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività;

modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato;

ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante;

specifica del know how fornito dall’affiliante all’affiliato;

eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di know how da parte dell’affiliato;

caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;

condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

Per poter aprire un negozio in franchising ed utilizzare insegne e marchi di una ditta, dunque, è necessario raggiungere un accordo commerciale e redigere in forma scritta e firmare un apposito contratto, dopodiché si procederà normalmente, con gli adempimenti previsti per l'avvio di un'attività.

