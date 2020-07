Come registrarsi all'Agenzia delle Entrate e perché conviene

Sono ancora in molti a non sapere che è ormai possibile effettuare comodamente da casa moltissimi adempimenti fiscali che un tempo richiedevano levatacce e lunghe file agli sportelli "fisici" dell'Agenzia delle Entrate: registrare o risolvere contratti di locazione, ottenere sgravi, verificare la presenza di controlli erariali, richiedere la rettifica di dati personali come ad esempio domicilio, immobili ricadenti in proprietà, versamenti di imposte, mancati pagamenti eccetera.

Per poter accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate è richiesta la registrazione che, in base allo specifico profilo va effettuata a

Fisconline

Questo servizio è espressamente dedicato a

tutti i contribuenti maggiori di anni 16, compresi i cittadini italiani residenti all'estero,

società ed enti che non debbano presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti e che non siano già abilitati ad Entratel.

L'accesso richiede un codice di identificazione strettamente personale (codice PIN) che può essere ottenuto

1) direttamente "online", dal sito dell'Agenzia, seguendo la procedura guidata. Dopo i dovuti riscontri, il sistema fornirà subito le prime 4 cifre del codice. Entro i 15 giorni successivi il richiedente riceverà, al domicilio conosciuto dall'Agenzia delle Entrate, una lettera con le ulteriori 6 cifre per completare il codice e la password provvisoria per il primo accesso.

2) di persona, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, presso un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate, compilando l'apposito modulo. Il funzionario dell'ufficio, verificata l'identità del richiedente, fornirà le prime 4 cifre del codice PIN e, entro i successivi 15 giorni, al domicilio del contribuente conosciuto dall'Agenzia delle Entrate saranno consegnate cifre finali e password.

3) telefonicamente, attraverso il servizio automatico disponibile al numero 848.800.444.

Entratel

Entratel è dedicato ai soggetti obbligati alla trasmissione telematica di dichiarazioni ed atti:

contribuenti, società e enti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770) per più di 20 soggetti,

intermediari (professionisti del settore tributario, CAF e associazioni di categoria) per la presentazione telematica delle dichiarazioni,

Poste Italiane SpA, per le proprie dichiarazioni e per quelle presentate, secondo la normativa vigente, dai contribuenti agli sportelli,

società che trasmettono per conto delle società del gruppo cui fanno parte,

amministrazioni dello Stato,

intermediari e soggetti delegati per la registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto immobili.

Per accedere ad Entratel è necessario presentare o, preferibilmente, spedire apposita domanda corredata di richiesta di pre-iscrizione ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, ovvero alle Direzioni regionali che offrono tale possibilità, in cui ricade il domicilio fiscale dell'interessato. La domanda è subordinata a controlli di carattere amministrativo ed è evasa normalmente in tempo reale.

