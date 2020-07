Volontariato: dove farlo a Napoli

Fare volontariato significa dare, attraverso un'organizzazione di cui fa parte, un contributo personale, spontaneo e gratuito senza alcun fine di guadagno, neanche indiretto, ma unicamente per solidarietà. L'attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita.

La disciplina delle Organizzazioni Di Volontariato (ODV)

Le Organizzazioni Di Volontariato sono enti del Terzo settore costituite in forma di associazioni, riconosciute o non riconosciute. Devono essere formate da non meno di sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato ed avere come obiettivo lo svolgimento di una o più attività per le quali ci si avvale in modo prevalente dell’opera dei volontari associati.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro da parte dell'associazione cui aderiscono.

L'attività svolta non può essere in alcun modo retribuita ma, entro limiti prestabiliti, l'associazione può rimborsare le spese sostenute e documentate: il rimborso non può mai essere forfetario.

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi.

Il volontariato a Napoli

Questo l'elenco delle organizzazioni operanti in ambito cittadino più aggiornato che risulta dalla pagina web dedicata del Comune di Napoli

Associazione : A.I.S.A. - Associazione Italiana Sicurezza : Ambientale Sito Web : www.aisanazionale.com E-Mail : aisa.presidenzanazionale@gmail.com E-Mail : aisanapoli@gmail.com E-Mail : aisa.regionecampania@gmail.com Indirizzo : Via Nazionale, 35 - Napoli Telefono : tel./fax 081 8986965 - Specialità : Sicurezza Ambientale

Associazione : ANPANA - OEPA , E-Mail : napoli@anpanaoepa.it

Associazione : A.V.C. - Associazione Volontari Campani Sito Web : www.assvolontaricampani.org E-Mail : assvolontaricampaninapoli1@gmail.com Indirizzo : Via E. Torricelli pal. F/A – 80126 Napoli Telefono : 081 5888888 fax. 081 2416142 - Specialità : AIB – Avvistamento

Associazione : BASE CONDOR Sito Web : www.rcm.napoli.it/basecondor/ E-Mail : base.condor@libero.it Indirizzo : Via S.S. Giovanni e Paolo,36-37 Napoli Telefono : 081292016 - fax.0812144668 - Specialità : AIB – Avvistamento – Operatori Idrogeologici

Associazione : BASE PUMA – Nucleo Protezione Civile Sito Web : www.basepuma.it E-Mail : basepuma@basepuma.it Indirizzo : Via Fragianni, 32 – 80143 Napoli Telefono : 081 264686 fax. 081 264686

Associazione : CENTRO SUBACQUEO SANT’ ERASMO E-Mail : s_erasmosub@libero.it Indirizzo : Via Pazzigno, 2 – 80146 Napoli Telefono : 081 5590244 fax. 081 5590244 - Specialità : Operatori Idrogeologici – Salvataggio in Acqua

Associazione : C.O.N.I.T.A. E-Mail : presidente-coip@virgilio.it

Associazione : FALCHI DEL SUD Sito Web : www.falchidelsud.org E-Mail : info@falchidelsud.org E-Mail : sede@falchidelsud.org Indirizzo : V. S. Giacomo dei Capri, 65 bis – 80132 Napoli Telefono : 081 7707178 fax. 081 0782117 - Specialità : AIB - Avvistamento

Associazione : LE AQUILE - Organizzazione Nazionale : Volontari di Protezione Civile - Napoli Sito Web : www.leaquilenapoli.altervista.org E-Mail : leaquiledinapoli@libero.it Indirizzo : Sottopasso Salerno – Centro Direzionale – 80144 : Napoli Telefono/Fax : 081 201774 - Specialità : Telecomunicazioni in emergenza

Associazione : MISERICORDIA Napoli Nord : Associazione Volontari Protezione Civile E-Mail : misericordienaponord@alice.it Indirizzo : Via Lieti, 97 - 80100 – Napoli : presso la III Municipalità. Telefono : 3312585167 - 3664455463 - Specialità : Salvataggio in Acqua – Unità Cinofila

Associazione : MEGARIDE E-Mail : megaride.prociv@gmail.com Indirizzo : Via Pigna, 227 80100 - Napoli Telefono : 081 747 29 25

Associazione : N.O.C. E-Mail : noc_protezionecivile@yahoo.it Indirizzo : C.so Amedeo di Savoia, 239 – 80136 Napoli Telefono : 081 7410669 fax. 081 7410669 - Specialità : Operatori Idrogeologici Decreto Regionale : nr. 242 del 28.04.2001

Associazione : NOGRA E-Mail : espositovincenzo@email.it

Associazione : ORG. EUROPEA VV.F E-Mail : alfonsoiavarone55@libero.it

Associazione : QUADRIFOGLIO - Centro Studi E-Mail : quadrifolioprotcivil@libero.it Indirizzo : Parco De Filippo – 80147 Na-Ponticelli Telefono : 081 5962551 fax. 081 5962551 - Specialità : Operatori Generici Trasmissioni Radio

Associazione : SQUADRA TOTALE E-Mail : squadratotale@libero.it Indirizzo : Via Ponti Rossi, 283 – 80141 Napoli Telefono : 081 5991201 fax. 081 5991201 - Specialità : Operatori Idrogeologici

Associazione : STELLA POLARE E-Mail : protezione.stellapolare@yahoo.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Associazione : Croce Rossa Italiana Telefono : 118 Specialità : Servizio Ambulanze – Assistenza Sanitaria