Mutui agevolati per i giovani: come e dove richiederli a Napoli

Tra precariato, salari bassi e crisi economica persistente, i giovani incontrano mille difficoltà a pianificare il futuro, soprattutto se si tratta di fare investimenti importanti come l’acquisto di un’abitazione. Per andare incontro alle loro esigenze una legge dello Stato ha istituito un apposito Fondo di Garanzia e gli istituti di credito hanno elaborato forme di finanziamento agevolato per l’acquisto della prima casa specificamente rivolte ai giovani: i “mutui under 35" o "mutui under 30".

Cosa sono i mutui "under" 30 o 35

I mutui under 35 o under 30, in base all'età massima per accedere, si caratterizzano generalmente per

un importo finanziabile più elevato: 90 o anche 100/100 del valore dell’immobile,

rate di importo non eccessivo

piani di restituzione flessibili

e sono espressamente riservati a giovani, singoli o coppie, anche non titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi etc. .

Come si accede ai mutui under 30 o 35

Per accedere al mutuo agevolato per i giovani è necessario presentare apposita domanda di finanziamento, da redigere sui moduli predisposti dall’istituto di credito scelto fornendo le seguenti informazioni:

dati anagrafici del richiedente/richiedenti il finanziamento;

residenza;

domicilio, precisando se si abita in una casa in locazione o proprietà o presso terzi;

composizione del nucleo familiare con precisazione dei familiari a carico;

occupazione;

anzianità di lavoro;

reddito netto mensile e annuale;

descrizione dell'unità immobiliare che si intende acquistare, comprese eventuali pertinenze

valore dell’immobile;

situazione debitoria.

L’istituto condurrà quindi un’apposita istruttoria ed emetterà "parere di fattibilità"

Dove richiedere il mutuo agevolato per i giovani

La maggior parte degli istituti di credito offre una o più tipologie di mutui per i giovani: a tasso fisso, flessibile o misto, con diversi piani di restituzione.

Prima di decidere è bene verificare tutte le condizioni delle diverse offerte, anche attraverso simulazioni di calcolo, in modo da valutare l'entità della spesa da sostenere in funzione degli interessi e di eventuali spese collegate come ad esempio l'assicurazione dell'immobile da acquistare.