Garanzia giovani: cosa c'è da sapere

Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile con finanziamenti per i Paesi Membri che hanno tassi di disoccupazione superiori al 25%.

I fondi sono da investire in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (Neet - Not in Education, Employment or Training), attraverso un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale.

Garanzia Giovani Campania

In Campania, in particolare, Garanzia Giovani si rivolge a tutti i ragazzi della regione fino all’età di 34 anni – iscritti o meno ai servizi per l'impiego – per offrire un’opportunità, di lavoro oppure di qualificazione professionale: un impiego oppure un contratto di apprendistato, un tirocinio, un aiuto ad avviare un’impresa o un periodo di servizio civile oppure un ulteriore corso di studi, con l’accompagnamento di un operatore, pubblico o privato.

Come aderire

Per aderire è necessario andare sulla piattaforma web dedicata, all’indirizzo https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Garanzia-Giovani.aspx, e compilare on line la richiesta di adesione, selezionando l’operatore con cui definire il percorso.

Per completare la procedura è necessario rendere on line anche la "Dichiarazione di immediata disponibilità - DID" on line, accessibile dall’area riservata di registrazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Potrebbe interessarti anche