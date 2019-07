Come diventare guida turistica

Per diventare guida turistica è necessario seguire un preciso percorso di formazione e, soprattutto, superare un esame di Stato complesso e articolato. Quella di guida turistica è, infatti, una professione che richiede grandi competenze, la conoscenza di più lingue e ottime doti relazionali, da non confondere con quella di semplice accompagnatore turistico che, invece, si limita ad assistere e a fornire informazioni ai turisti.

Per diventare guida turistica la formazione può iniziare già dalle scuole superiori, ad esempio frequentando il liceo classico o artistico - che consentono di ottenere un'ottima preparazione di base in storia dell'arte e storia - o un istituto tecnico per il turismo.

Il corso di laurea più appropriato è sicuramente quello in Storia dell’arte. In genere, comunque, costituiscono titoli validi le lauree triennali in materie umanistiche.

Guida turistica: l'abilitazione Per poter svolgere la professione di guida turistica è richiesta una specifica abilitazione, che si ottiene superando l'apposito esame di Stato: possono sostenerlo tutti i maggiorenni in possesso di diploma di laurea triennale.

Le sessioni di esami dovrebbero tenersi ogni tre anni.

In linea di massima, in assenza di espressi divieti o richieste di requisiti di residenza o domicilio, è però possibile sostenere l'esame in regioni diverse da quella di appartenenza, a volte anche seguendo corsi on line.

L’esame è composto da una prova scritta, una prova orale ed una di tipo tecnico-pratico:

nella prova scritta i candidati dovranno rispondere a domande riguardanti nozioni generali di legislazione e organizzazione turistica italiana e storia dell'arte italiana, con particolare riferimento ai siti oggetto di domanda.

oggetto di domanda. nella prova orale vengono affrontati gli stessi argomenti della prova scritta, con verifica delle competenze linguistiche.

la prova tecnico-pratica è invece una simulazione di visita guidata.

Superato l'esame e ottenuta l'abilitazione, si potrà essere inseriti nell'elenco nazionale delle guide turistiche (attualmente gli sicritti sono oltre 25mila), tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

