Comunità di recupero: indirizzi e numeri utili

Tra Napoli e provincia sono diverse le comunità terapeutiche attive nel contrasto alle diverse forme di dipendenza, prima tra tutte quella da sostanze psicotrope. Vi proponiamo di seguito due elenchi: il primo è strutturato per territorio, e riporta la tipologia di comunità (associazione, comunità, centro etc), completo di recapiti e indirizzo; nel secondo le comunità sono divise per tipologia di ospitalità (residenziale o semi-residenziale) e sono riportati, con recapiti e indirizzi, anche il numero di posti e gli accreditamenti con enti e istituzioni (Ministero della Giustizia, Asl etc.).

Le Comunità a Napoli e Provincia

Acerra

BAN-CARELLA

Tipologia: ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ONLUS

Indirizzo: Contrada Grottareale, 1 - 80011 - Acerra

Tel: 081/8446245

Fax: 081/8446446

Bacoli

CENTRO DI ASCOLTO

Tipologia: CENTRO DI ASCOLTO

Indirizzo: Via Fusaro, 4B - 80070 - Bacoli

Tel: 081/8040785

Fax: 081/8040785

Sito Web: http://www.dianova.it/

Casoria

IL MILLEPIEDI

Tipologia: ASSOCIAZIONE

Indirizzo: Via Arpino, 4 - 80026 - Casoria

Tel: 081/5844746 - 081/7590916

Castellammare di Stabia

- MARIA FANELLI

Tipologia: ASSOCIAZIONE ONLUS, COMUNITÀ TERAPEUTICA - CENTRO AMMINISTRATIVO

Indirizzo: Via Alcide de Gasperi, 327 - 80053 - Castellammare di Stabia

Tel: 081/5391756

Fax: 081/8715860

- C.E.R.T. NUOVA VITA

Tipologia: CENTRO EVANGELICO RECUPERO TOSSICODIPENDENTI - CENTRO ASCOLTO

Indirizzo: Via Tuoro Monte Coppola - 80053 - Castellammare di Stabia

Tel: 081/8704775 - 081/8705989

Fax: 081/8704775 - 081/8705989

Sito Web: http://nuova-vita.org

Castelvolturno

- L'ARCOBALENO

Tipologia: CENTRO ASSOCIAZIONE POLIVALENTE

Indirizzo: Via Domitiana, Km 39,800 - 81030 - Castelvolturno

Tel: 081/5099422

- MADRE SPERANZA

Tipologia: ASSOCIAZIONE CENTRO POLIVALENTE

Indirizzo: Viale Tommaso Salino, Km 32,00 - 81030 - Castelvolturno

Tel: 0823/851077

- CASA BETANIA

Tipologia: COMUNITÀ TERAPEUTICA

Monte Faito - Vico Equense

IL CAMINO

Tipologia: ASSOCIAZIONE COMUNITÀ

Indirizzo: Via della Funivia, 8 - 80060 - Monte Faito Vico Equense

Tel: 081/8793034 - 7282692

Fax: 081/8793034

Napoli

- C.A.T. CENTRO ACCOGLIENZA TOSSICODIPENDENTI

Tipologia: ASSOCIAZIONE MISSIONE NUOVA ALTERNATIVA ONLUS - COMUNITÀ TERAPEUTICA

Indirizzo: Via Oplonti, 4 - 80147 - Napoli

Tel: 081/5771087

Fax: 081/5771087

- LA TENDA

Tipologia: ASSOCIAZIONE ONLUS

Rete o associazione di appartenenza: Centro LA TENDA

Indirizzo: Via Sanità, 95/96 - 80136 - Napoli

Tel: 081/5441415 - 081/5444628

- LA STELLA

Tipologia: CENTRO DIURNO

Rete o associazione di appartenenza: SAMAN

Indirizzo: Vico Calce a Materdei, 28 - 80136 - Napoli

Responsabile: http://www.saman.it/dove_siamo/sede_di_napoli

Tel: 081/5493924 - 081/5491247

Fax: 081/5493924

Sito Web: http://www.saman.it/

- UN FIORE PER LA VITA

Tipologia: COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Indirizzo: Via Botteghelle, 139 - 80046 - Napoli

Tel: 081/19556199

Fax: 081/19556631

Sito Web: http://www.fattoriafuoridizucca.it

Pimonte

MARIA FANELLI

Tipologia: ASSOCIAZIONE ONLUS COMUNITÀ TERAPEUTICA - SEDE OPERATIVA

Rete o associazione di appartenenza: 80050

Indirizzo: Via Gesinella, 18 - Pimonte

Tel: 081/8749228 - 8711907

Fax: 081/8749228

Pompei

COMUNITÀ INCONTRO - POMPEI

Tipologia: COMUNITÀ TERAPEUTICA

Rete o associazione di appartenenza: Comunità INCONTRO

Indirizzo: Via Stabiana, 16 - 80045 - Pompei

Tel: 3346497841

Sito Web: http://www.comunitaincontro.org/

Somma Vesuviana

IL PIOPPO

Tipologia: ASSOCIAZIONE ONLUS

Indirizzo: Via Masseria Allocca SNC - 80049 - Somma Vesuviana

Tel: 081/6020095

Fax: 081/6020095

Varcaturo Giugliano in Campania

LA SCHEGGIA

Tipologia: COMUNITÀ TERAPEUTICA

Indirizzo: Via Madonna del Pantano 124/10 - 80014 - Varcaturo Giugliano in Campania

Tel: 081/8040766

Fax: 081/8040766

Le tipologie di comunità a Napoli e provincia

Con "assistenza residenziale” si intende il complesso integrato di interventi, procedure ed attività erogate a persone per qualsiasi motivo non assistibili a domicilio.

L'assistenza semiresidenziale è invece un'attività assistenziale che si svolge durante il giorno, in strutture che hanno l'obiettivo di supportare la persona nel suo percorso consentendone la permanenza nel proprio nucleo familiare e domicilio.

1) residenziali

ASSOCIAZIONE IL CAMINO

80069 VICO EQUENSE (NA) - LOC. MONTE FAITO - VIA DELLA FUNIVIA, 8

TEL. 081 8793034 - FAX 8793034

iscritta all'albo, convenzionata con: Regione

recettività: 26

ASSOCIAZIONE IL PIOPPO ONLUS

80049 SOMMA VESUVIANA (NA) - VIA MASSERIA ALLOCCA

TEL. 081 5317102 - FAX 5317438

iscritta all'albo, convenzionata con: Ministero della Giustizia, ASL

recettività: 30 (solo utenza maschile)

ASSOCIAZIONE LA SCHEGGIA

80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) - VIA MADONNA DEL PANTANO, 124

TEL. 081 8040766 - FAX 8040766

iscritta all'albo, convenzionata con: Regione, ASL

recettività: 15 (solo utenza maschile)

ASSOCIAZIONE MARIA FANELLI ONLUS

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) - VIA DE GASPERI, 327

TEL. 081 5391756 - FAX 5391756

iscritta all'albo, convenzionata con: Ministero della Giustizia, ASL

recettività: 30 (solo utenza maschile)

C.E.R.T. - CENTRO EVANGELICO RECUPERO TOSSICODIPENDENZE NUOVA VITA ONLUS

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) - LOC. QUISISANA - V. T. MONTECOPPOLA, 7

TEL. 081 8704775 - FAX 8705989

iscritta all'albo, convenzionata con: ASL

recettività: 24 (solo utenza maschile)

COMUNITA' INCONTRO ONLUS

80045 POMPEI (NA) - VIA SABBIANA, 16 - TEL. 081 8599000

TEL. 0766/570035 - FAX 570035

COMUNITA' VILLA FILANGIERI

80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) - VIA GAMBARDELLA, 132 - TEL. 081 8611568 - FAX 5364541

ASSOCIAZIONE CENTRO LA TENDA ONLUS

80100 NAPOLI (NA) - VIA SANITA', 95/96

TEL. 081 5444628 - FAX 5448272

iscritta all'albo, convenzionata con: Ministero della Giustizia, ASL

recettività: 75

LA LOCANDA DEL GIGANTE

80011 ACERRA (NA) - CONTRADA GROTTAREALE - TEL. 081 8446245 - FAX 8446245

iscritta all'albo

recettività: 10

2) strutture socio-riabilitative semi-residenziali

ASSOCIAZIONE IL PIOPPO ONLUS

80049 SOMMA VESUVIANA (NA) - VIA MASSERIA ALLOCCA - TEL. 081 5317102 - FAX 5317438

iscritta all'albo, convenzionata con: Ministero della Giustizia, ASL

recettività: 15

C.A.T. MISSIONE ONLUS

80100 NAPOLI (NA) - VIA OPLONTI, 4 - TEL. 081 5771087 - FAX 5771087

iscritta all'albo, convenzionata con: Ministero della Giustizia, ASL

recettività: 18