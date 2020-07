Le biblioteche di Napoli fisiche e virtuali

Biblioteca per ragazzi

Indirizzo: via Comunale Ottaviano, 63 - S. Giovanni a Teduccio. E' aperta al pubblico dal lunedi al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 15,00.

Servizi offerti: Consultazione libera e gratuita del patrimonio librario a scaffali aperti Prestito gratuito Informazioni di orientamento Sala consultazione Sala lettura Servizi di consulenza ai giovani lettori Laboratori in cooperazione con istituzioni ed associazioni di quartiere

Giulio Andreoli

Indirizzo: via Leonardo Murialdo,7 - Poggioreale Zona Industriale (Tel. 081 7951320 - 081 5848668; Fax 081 7951380; e-mail: biblioteca.andreoli@comune.napoli.it). E' aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00. Chiusa ad agosto.

Istituita nel 1971, nel rione " Luzzatti "è intitolata a Giulio Andreoli, insigne matematico partenopeo.

Servizi offerti: Informazioni di orientamento Sala consultazione Sala lettura Sezione ragazzi Sezione meridionale Servizi di consulenza ai lettori Prestito interbibliotecario comunale Consultazione libera e gratuita del patrimonio librario a scaffali aperti Lettura in sede di quotidiani e riviste Prestito gratuito Letture pubbliche e presentazione di libri Rappresentazioni (musica, arte) Convegni e manifestazioni istituzionali Partecipazione a programmazioni culturali dell'Amministrazione Convegni e seminari Laboratori Programmi in cooperazione con istituzioni ed associazioni di quartiere

Villa Letizia

Indirizzo: via G. Vela n.110 - Barra (Tel-fax 081 - 2554122; e-mail: biblioteca.barra@comune.napoli.it). E' aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00-19.00, chiusa ad agosto.

Servizi offerti: Informazioni di orientamento Sala consultazione Sala lettura Sezione ragazzi Sezione meridionale Servizi di consulenza ai lettori Prestito interbibliotecario comunale Sezione per ipo e non vedenti Consultazione libera e gratuita del patrimonio librario a scaffali aperti Lettura in sede di quotidiani e riviste Prestito gratuito Letture pubbliche e presentazione di libri Rappresentazioni (musica, arte) Manifestazioni istituzionali Partecipazione a programmazioni culturali dell'Amministrazione Convegni e seminari Laboratori in cooperazione con istituzioni ed associazioni di quartiere

Renato Caccioppoli

Indirizzo: via Zanfagna, 3 - Fuorigrotta (telefax 081-5931983; e-mail: biblioteca.caccioppoli@comune.napoli.it). Orario dalle 9.00 alle 14.00. La biblioteca è intitolata all'insigne matematico Renato Caccioppoli (Napoli 1904 - 1959).

Servizi offerti: Informazioni di orientamento Sala consultazione Sala lettura Sezione ragazzi Sezione meridionale Servizi di consulenza ai lettori Prestito interbibliotecario comunale Sezione per ipovedenti Consultazione libera e gratuita del patrimonio librario a scaffali aperti Lettura in sede di quotidiani e riviste Prestito gratuito Iscrizione per i maggiorenni con esibizione di documento di riconoscimento valido; per i ragazzi solo all'atto dell' iscrizione al prestito è necessaria l'autorizzazione del genitore. E' possibile ottenere in prestito un massimo di tre volumi per 15 giorni rinnovabili di altri 15.

Benedetto Croce

Indirizzo: via Francesco De Mura n. 2/bis - Vomero (tel. 081-19718105/06/03 fax 081-19718112; e-mail : biblioteca.croce@comune.napoli.it). E' aperta al pubblico dal lunedi al venerdi, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, chiusa ad agosto.

Servizi offerti: Informazioni di orientamento Sala consultazione Sala lettura Sezione ragazzi Sezione meridionale Servizi di consulenza ai lettori Prestito interbibliotecario comunale Sezione per ipovedenti Consultazione libera e gratuita del patrimonio librario a scaffali aperti Lettura in sede di quotidiani e riviste Prestito gratuito Esposizione permanente "Il Vomero e le sue strade", mostra a cura della Dott.ssa Maria Rosaria Coppola Letture pubbliche e presentazione di libri Rappresentazioni ( musica, arte) Manifestazioni istituzionali Laboratori in cooperazione con altre istituzioni ed associazioni di quartiere

Guido Dorso

Indirizzo: Piazza Zanardelli n. 21- Secondigliano (tel. 081.7952090 - 081.7952093) . E' aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, chiusa ad agosto.

Servizi offerti: Informazioni di orientamento Sala consultazione Sala lettura Sezione ragazzi Sezione meridionale Servizi di consulenza ai lettori Consultazione libera e gratuita del patrimonio librario a scaffali aperti Prestito gratuito Sezione internet point Letture pubbliche e presentazione di libri Rappresentazioni ( musica, arte) Manifestazioni istituzionali Convegni e seminari Laboratori in cooperazione con altre istituzioni ed associazioni di quartiere

Francesco Flora

Indirizzo: via Nicola Nicolini, 54 - S.Carlo all'Arena (telefax 081- 7952494; e-mail: biblioteca.flora@comune.napoli.it). E' aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, chiusa ad agosto.

Servizi offerti: Informazioni di orientamento Sala consultazione Sala lettura Sezione ragazzi Sezione meridionale Servizi di consulenza ai lettori Prestito interbibliotecario comunale Sezione per ipovedenti Consultazione libera e gratuita del patrimonio librario a scaffali aperti Lettura in sede di quotidiani e riviste Prestito gratuito Letture pubbliche e presentazione di libri Rappresentazioni (musica, arte) Manifestazioni istituzionali Convegni e seminari Laboratori in cooperazione con altre istituzioni ed associazioni di quartiere

Giustino Fortunato

Indirizzo: Piazza Giovanni XXIII - Soccavo (tel. 081-7952320/70 fax 081-7952371; e-mail: biblioteca.fortunato@comune.napoli.it). Chiusa ad agosto.

Servizi offerti: Informazioni di orientamento Sala consultazione Sala lettura Sezione ragazzi Sezione meridionale Servizi di consulenza ai lettori Prestito interbibliotecario comunale Sezione per ipovedenti Consultazione libera e gratuita del patrimonio librario a scaffali aperti Lettura in sede di quotidiani e riviste Prestito gratuito: è possibile ottenere in prestito un massimo di sei volumi per 21 giorni, rinnovabili Letture pubbliche e presentazione di libri Laboratori in cooperazione con altre istituzioni ed associazioni di quartiere

Antonio Labriola

Indirizzo: Piazza Pacichelli, 10 - S. Giovanni a Teduccio (Tel. 081-5721881 fax 081-5723508; e-mail: biblioteca.labriola@comune.napoli.it). E' aperta dalle 9,00alle 19,00, dal lunedì al venerdì, chiusa ad agosto.

Servizi offerti: Informazioni di orientamento Sala consultazione Sala lettura Sala lettura ragazzi Sezione ragazzi Fondo Antonio Ghirelli Sezione meridionale Servizi di consulenza ai lettori Prestito interbibliotecario comunale Sezione per ipo e non vedenti Consultazione libera e gratuita del patrimonio librario a scaffali aperti Lettura in sede di quotidiani e riviste Prestito gratuito Letture pubbliche e presentazione di libri Rappresentazioni (musica, arte) Manifestazioni istituzionali Partecipazione a programmazioni culturali Laboratori in cooperazione con altre istituzioni ed associazioni di quartier

Pianura

Indirizzo: via Giorgio De Chirico, presso l'86^ Circolo didattico "Massimo Troisi" (tel. 081 19363512, fax 08119364279; e-mail biblioteca.pianura@comune.napoli.it). E' apertura dalle ore 9.00 alle 15.00 dal lunedì al venerdì, chiusa ad agosto.

Servizi offerti: Informazioni di orientamento Sala consultazione Sala lettura Sezione ragazzi Servizi di consulenza ai lettori Prestito interbibliotecario comunale Consultazione libera e gratuita del patrimonio librario a scaffali aperti Lettura in sede di quotidiani e riviste Prestito gratuito:è possibile ottenere in prestito un massimo di sei volumi per 21 giorni, rinnovabili Letture pubbliche Manifestazioni Seminari e laboratori

Domenico Severino

Indirizzo: via Dietro la Vigna, lotto 14 B C/O Centro polifunzionale - Piscinola (Telefax 081- 5853247; e mail: biblioteca.piscinola@comune.napoli.it). E' aperta al pubblico dalle 9.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì, chiusa ad agosto.

Servizi offerti: Informazioni di orientamento Sala consultazione Sala lettura Sezione ragazzi Sezione meridionale Servizi di consulenza ai lettori Prestito interbibliotecario comunale Sezione per ipo e non vedenti Consultazione libera e gratuita del patrimonio librario a scaffali aperti Lettura in sede di quotidiani e riviste Prestito gratuito Letture pubbliche e presentazione di libri Rappresentazioni Manifestazioni Laboratori

Grazia Deledda

Indirizzo: vico Santillo n. 3 - Ponticelli (Tel-fax 081 - 5616875; e-mail: biblioteca.ponticelli@comune.napoli.it). E' aperta al pubblico dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00, chiusa ad agosto.

Servizi offerti: Informazioni di orientamento Sala consultazione Sala lettura Sezione ragazzi Sezione meridionale Servizi di consulenza ai lettori Prestito interbibliotecario comunale Sezione per ipo e non vedenti Consultazione libera e gratuita del patrimonio librario a scaffali aperti Lettura in sede di quotidiani e riviste Prestito gratuito Letture pubbliche e presentazione di libri Rappresentazioni etc.

S. Pietro a Patierno

Indirizzo: Piazza Giovanni Guarino, 26 (tel. 081.7952046 - 081.7952046, fax 081.7952020; e-mail: biblioteca.spietro@comune.napoli.it). E' aperta al pubblico ore 9.00 - 19.00, dal lunedì al venerdì, chiusa ad agosto.

Servizi offerti: Informazioni di orientamento Sezione ragazzi Servizi di consulenza ai lettori Prestito gratuito Sala Consultazione Sala lettura Consultazione libera e gratuita del patrimonio librario Servizi internet point

Giancarlo Mazzacurati

Indirizzo: via Acate, 65 - Bagnoli (Tel. 081-7950355, fax: 081 7950341; e-mail: biblioteca.mazzacurati@comune.napoli.it), orario al pubblico 9,00 - 19,00, chiusa ad agosto.

Servizi offerti: Informazioni di orientamento e consulenza ai lettori Sala lettura Sezione ragazzi Prestito bibliotecario gratuito. Iscrizione per i maggiorenni con esibizione di documento di riconoscimento valido; per i ragazzi solo all'atto dell' iscrizione al prestito è necessaria l'autorizzazione del genitore. Consultazione libera e gratuita del patrimonio librario a scaffali aperti Letture pubbliche e presentazione di libri Manifestazioni etc.

Centro Documentazione Condizione Donna - Centro Studi Donna

Indirizzo: via Concezione a Montecalvario, 26 (tel. 081.7953193/4/5; e-mail: biblioteca.centrodonna@comune.napoli.it). Orario: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

Il Centro Donna, luogo privilegiato di conservazione e promozione dei saperi femminili, ospita una biblioteca di genere di circa 5000 volumi che offre servizi di prestito e consultazione. E' provvisto inoltre di un archivio consultabile che, oltre a riviste e pubblicazioni, raccoglie leggi, atti di convegni, documenti, ricerche, rassegne stampe e tutto ciò che è memoria, storia e cultura delle donne. A partire dal 2019 la Biblioteca aderisce al Polo SBN Campania, per cui è possibile fruire dei servizi al seguente link: https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/avanzata.jsp .

Polo SBN Campania

Il Polo SBN CAM mette a disposizione un OPAC ovvero un catalogo pubblico on line per una ricerca ad ampio spettro. Offre la possibilità di interrogare la banca dati del Polo, nonchè di reperire tutte le informazioni bibliografiche con i rispettivi dati gestionali (inventari, collocazioni e localizzazioni) inerenti le monografie, i periodici, i testi antichi, prossimamente i testi musicali, le cartografie e le risorse elettroniche, possedute e catalogate in SBN da tutte le biblioteche afferenti al POLO CAM.

L'OPAC del POLO CAM è direttamente collegato al Catalogo dell'INDICE SBN cone le sue 18.109.727 notizie bibliografiche, corredate da 100.361.843 localizzazioni, e consente ai singoli utenti di usufruire ed autogestire (entro certi limiti) di servizi online come prestito, consultazione, fotoriproduzione, ecc. predisposti dalle biblioteche attraverso l'Applicativo SBN Web.

Per accedere al servizio: http://opac.regione.campania.it/

N.B.: gli orari e i servizi offerti potrebbero subire modifiche