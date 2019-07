I migliori frigoriferi portatili per auto: quattro modelli, a partire da 60 euro

D'estate per affrontare il traffico di Napoli nelle ore di punta o lunghi viaggi, magari per raggiungere le località balneari, è indispensabile avere in auto qualcosa di fresco da bere, soprattutto se si viaggia con bambini o anziani.

Sul mercato fortunatamente sono facilmente reperibili diversi modelli di frigoriferi portatili progettati appositamente per essere alimentati a 12 V. Si tratta di apparecchi anche molto capienti e, in alcuni casi, dotati dell'utile funzione inversa per mantenere i cibi caldi, ottima quando si va a sciare o semplicemente in montagna.

Ecco una nostra selezione di questi utili accessori per auto:

Frigo portatile AmazonBasics da 26 litri

Il modello AmazonBasics ha una capacità di 26 litri ed è collegabile direttamente alla presa accendisigari dell’auto (12 V) come alla normale rete di casa. Può contenere fino a 39 lattine da 0,33 l, riuscendo a portarne la la temperatura fino a 18 °C al di sotto di quella dell'abitacolo.

Grazie alla funzione inversa, inoltre, può mantenere il cibo caldo, fino a 65 °C. Il comparto per il cavo integrato nel coperchio e la maniglia per il trasporto lo rendono poi particolarmente pratico e funzionale.

Scopri di più su Amazon a 64 euro

Frigo portatile Mobicool fino a 48 litri

Il modello di Mobicool è disponibile in due varianti, da 38 e 48 litri. Dotato di ruote per un facile trasporto e di alimentazione 12/230V, è in grado di portare il cibo fino a 17°C in meno rispetto alla temperatura ambiente.

Il coperchio diviso consente di evitare sbalzi di temperatura.Possono esservi inserite anche le voluminose bottiglie da 2 litri.

Scopri di più su Amazon a partire da 104 euro

Frigo portatile Mobicool da 8 litri

Mobicool propone anche un modello decisamente compatto, con 8 litri di capacità. Alimentazione a 12V ed una capacità di raffreddamento fino a 20°C in meno rispetto alla temperatura esterna, questo portatile è dotato anche di funzione inversa per riscaldare fino a 65°C.

Scopri di più su Amazon a 69 euro

Frigo portatile Dometic da 7 a 35 litri

Il modello di Dometic è disponibile in 4 diverse varianti, con capacità da 7, 14, 20 e 35 litri. Alimentazione a 12V e 230V, ha una capacità di raffreddare fino a 25°C in meno rispetto alla temperatura esterna e di riscaldare fino a 65°C.

Il pannello di comando Soft-touch consente di regolare la temperatura su sette diversi livelli e la funzione Memory salva l'ultima impostazione.

Scopri di più su Amazon a partire da 169 euro

