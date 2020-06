Le sale per le feste dei bambini a Napoli

Una festa per bambini richiede organizzazione e strategia. Niente infatti può essere lasciato al caso.

Innanzitutto lo spazio deve essere pensato per garantire la massima sicurezza e libertà di movimento alle piccole pesti: quindi non deve esserci niente che possa costituire, anche solo teoricamente, un potenziale pericolo.

I bambini, inoltre, anche i più tranquilli, sono curiosi e amano esplorare: significa che deve essere garantita la chiusura o la sorveglianza di porte e finestre.

La sala poi deve avere dimensioni proporzionate al numero degli invitati e, possibilmente, offrire uno spazio separato per i genitori, dove sia possibile chiacchierare, sedersi e gustare qualcosa senza perdere di vista i pargoli.

Per una questione di praticità, infine, la location non dovrebbe essere mai troppo lontana dalla scuola, a meno che i genitori degli invitati non siano persone abituate a spostarsi con l'auto senza problemi.

In ogni caso, prima di prenotare, è consigliabile visitare di persona la location, preferibilmente assieme al festeggiato/a.

Per quanto riguarda l'offerta, nella nostra città non c'è che l'imbarazzo della scelta: ci sono sale complete di aree giochi di massima sicurezza per i piccolissimi, percorsi avventura, location in cui è possibile organizzare avvincenti cacce al tesoro per i più grandicelli o partite di calciotto e calcetto. Elencarle tutte è praticamente impossibile, ma eccone un'ampia selezione:

Kalimba - Ludoteca, Viale Colli Aminei, 26 - 80131

Folli Folletti - Ludoteca, Via Gatto Saverio, 21 - 80131

Happy Party, Via Fratelli Lumiere, 42 - 80147

Istituto paritario Notre Dame, scuola dell'infanzia - feste per bambini, Via Pigna, 88 - 80128 -

MC Brian Coffee, Via Cintia, 45 - 80126 -

Il Castello, feste, eventi e ludoteca, Via Cupa Vicinale Bolino, 23 - 80100 -

Asilo Nido La Giocosa, Feste - organizzazione e servizi - nidi d'infanzia per bambini fino a 3 anni, Cupa Vicinale Bolino, 1 - 80147 -

Scuola Mater e Nido Elefantino Volante, Feste - organizzazione e servizi - cineforum per bambini, Via Francesco Cilea, 102 - 80127 -

Ludoteca To Play Sala Per Feste Bambini, Via Federico Persico, 59/61, 80141 - Telefono: 339 599 6548

Casa di Ù, Via Luigi Caldieri, 66, 80128 - Telefono: 081 1913 6651

Edenparty - sala feste e ludoteca, Via Alessandro D'Alessandro, 19/19h, 80124 - Telefono: 320 481 6102

C'era u, volta - Sala per feste & Animazione, Via Vicinale dei Monti, 101, 80126 - Telefono: 338 526 1396

La Magia del Divertimento Animazione Pub, Discoteca, Sala, Laurea, 18 Anni, Pizzeria, Calcetto, Via Francesco Solimena 74, 80129 - Telefono: 377 181 4627

La Foresta incantata,, Via Arenella, 19, 80128 - Telefono: 081 1887 6825

Sala per feste SottoSopra, Palazzo Carafa di Maddaloni, Via Maddaloni, 6, 80134 - Telefono: 081 542 4325

Il Piccolo Principe Playground, Via Bernardo Cavallino, 35/D, 80128 - Telefono: 393 777 1000

Lilloland Parco giochi e ristopub, Parco divertimenti per bambini, Indirizzo: Via Pigna 91, 80128 - Telefono: 081 1867 1831

Giù per su - Ludoteca, Via Bagnoli, 498, 80100 - Telefono: 081 658 3852

Ludoteca Giocherellando, animazione, Piazza Salvatore Lobianco, 12, 80143 - Telefono: 338 198 6845

I Giochi di Enry, Ludoteca Via S. Gennaro Ad Antignano, 75, 80129 - Telefono: 081 1890 7180

I Guastafeste, Sala giochi per bambini, Strada Comunale Ottaviano, 145, 80146 - Telefono: 338 832 8633

Ulabalù Ludoteca, Via Lieti a Capodimonte, 51, 80131 - Telefono: 081 038 0446

Party Love sala eventi, Via della Stadera, 22, 80143 - Telefono: 331 313 3071

Ludoteca Jumanji, Via Geronimo Carafa, 10/A, 80141 - Telefono: 389 050 4293

Villa Annie - Ricevimenti e feste private, Via Nuova Toscanella, 34 bis, 80145 - Telefono: 081 545 4221

La Curva Garden Location Feste - Eventi, Via Marechiaro, 80123 - Telefono: 347 653 1572

Sala per Eventi Happy Time, Via Giovanni Bausan, 39, 80121 - Telefono: 081 038 0944

Braceria al Rajito, Via Michelangelo Da Caravaggio, 102 – 80126

La Riviera di Parthenope, Ristorante con area bimbi, Riviera Di Chiaia, 214 - 80121 -

Davvero enorme, poi, l'offerta in città per l'estate di giardini e spazi all'aperto, con "must" intramontabili per una festa originale e indimenticabile come lo Zoo, Edenlandia o i campi di calcetto di via Manzoni.