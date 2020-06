Pronto soccorso per bambini: dove sono a Napoli

Quando un bambino subisce un trauma o sviluppa una improvvisa malattia con sintomi gravi, soprattutto se molto piccolo, la prima cosa da fare è mantenere sangue freddo per cercare di capire se la situazione può essere risolta dal pediatra di famiglia o, invece, è necessario l'intervento urgente di un medico e/o immediati esami specialistici: in questo caso, infatti, ovviamente, bisognerà ricorrere subito al Pronto Soccorso.

Ecco quali sono i Pronto Soccorso Pediatrici attivi a Napoli:

Santobono

l’attività di Pronto Soccorso si svolge esclusivamente presso il presidio “Santobono”, al Vomero, con accesso in via Caiazzo (lato via Mario Fiore) - tel. 081 2205111.

Aperto 24 ore su 24, è dedicato espressamente a bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 14 anni, oppure di età superiore ai 14 anni se affetti da patologia cronica seguita presso la struttura.

Ricade nel Dipartimento di Emergenza e Accettazione e prevede il Pronto Soccorso, il reparto di Osservazione Breve Intensiva e l’Astanteria. Il Pronto Soccorso garantisce, oltre agli interventi di rianimazione e stabilizzazione del paziente, il primo inquadramento clinico-diagnostico e l’effettuazione dei primi accertamenti strumentali e di laboratorio. Le aree di assistenza e cura sono:

aree differenziate per discipline (medico, chirurgico e ortopedico)

area rianimativa dedicata ai codici rossi

area di Osservazione Breve Intensiva

astanteria.

Il Pronto Soccorso dell’A.O.R.N. “Santobono-Pausilipon” è il pronto soccorso pediatricocon il più alto numero di accessi in IItalia: oltre 100.000 l’anno, circa 300 ogni giorno di cui più di un quarto avviene tra le ore 20 e le ore 24, con picchi che superano i 450 accessi nei giorni festivi.

Annunziata

Nel cuore di Napoli, in via Egiziaca a Forcella - tel. 081 2542598, fax 091 2542597.

Attivo 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, per consulenze e ricoveri si avvale del supporto del Reparto di Pediatria e di tutte le strutture dell’Annunziata.

Oltre 20mila gli accessi ogni anno.

Centro Antiveleni dell'Ospedale Cardarelli

via A. Cardarelli n. 9 - tel. 081 5453333, fax 081 7472202, mail cavcardarellinapoli@libero.it. Attivo h 24, festivi compresi, costituisce il riferimento regionale e nazionale per le intossicazioni acute e copre l'emergenza sanitaria relativa a intossicazioni in ambito domestico, lavorativo e in luoghi pubblici. Effettua consulenza telefonica per privati cittadini, medici di base, medici ospedalieri e 118