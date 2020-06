Lunedì la giornata mondiale degli oceani: dal WWF in arrivo una proposta per il nostro mare

Lunedì 8 giugno è la giornata mondiale degli Oceani.

Per il terzo anno consecutivo il WWF coinvolgerà volontari, cittadini, ricercatori, aziende, pescatori, aree marine protette, con l'obiettivo di difendere la bellezza, le risorse e il valore economico del Mediterraneo: il WWF ha stimato, infatti, che l’economia legata al Mediterraneo potrebbe generare un valore annuo di quasi 400 milioni di euro: l’equivalente di oltre la metà del Fondo di recupero annuale dell’Unione Europea. Ma l’economia blu - spiega anche il WWF - può mettersi in moto solo con un’efficace protezione del mare e uno sviluppo sostenibile delle attività umane che nella fase post-CoVid sono rapidamente tornate a mettere a rischio coste e litorali. Così alle immagini scattate nelle scorse settimane di acque meravigliosamente pulite,stanno sovrapponendosi quelle di questi giorni con inquinamento e sporcizia, come quella sopra che mostra i piedi di due bagnanti, nel Golfo di Napoli, immersi in una vistosa macchia di carburante.

Lunedì quindi il WWF lancerà al livello regionale un piano per il Mediterraneo e lo sviluppo ecosostenibile della "Economia Blu"