Adottare un figlio: come e dove presentare la domanda a Napoli

Il servizio adozioni della giustizia minorile è un servizio “sensibile”, che riguarda la sfera familiare, ed è finalizzato ad assicurare l’affetto di una famiglia ai minori rimasti soli.

Ogni anno le domande di adozioni nazionale e internazionale che pervengono al Tribunale per i minorenni di Napoli sono oltre 600, 1/3 circa quelle che vanno a buon fine.

La domanda di adozione

Il Tribunale per i minorenni di Napoli ha semplificato il percorso burocratico per l'adozione nazionale e internazionale, attivando uno specifico servizio on line. La piattaforma, cui si accede previa registrazione, consente di disporre di una copia elettronica oltre che cartacea della documentazione, di monitorare a distanza lo stato di lavorazione della pratica e di consultare il proprio fascicolo a distanza senza l’onere di recarsi presso gli uffici del Tribunale.

Per consentire al Tribunale di procedere all’iscrizione a ruolo e avviare la procedura, la domanda cartacea va comunque presentata, con allegata la documentazione richiesta. Il deposito può essere fatto il martedì o il venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:30, presso la cancelleria civile del Tribunale dei Minorenni, viale Colli Aminei n. 42/44.

Chi può presentare domanda di adozione

La domanda di adozione può essere presentata dai coniugi sposati da almeno tre anni o da chi ha convissuto prima del matrimonio per almeno tre anni, senza che sia mai intervenuta separazione, nemmeno di fatto.

Il matrimonio è, quindi, un prerequisito per poter presentare la domanda.

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni (e non più di quarantacinque, come era un tempo) l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.

Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.

La documentazione da allegare

Certificato di nascita dei richiedenti.

Stato di famiglia.

Certificati economici (730, busta paga o Unico).

Certificato penale dei richiedenti.

Copia atto integrale di nascita del minore/i da adottare.

Certificato di morte dei genitori del minore.

Certificato di stato libero oppure di matrimonio del minore da adottare se ha compiiuto i 16 anni.

Copia del decreto di nomina del tutore del minore (se presente)

Dichiarazione di disponibilità con richiesta di idoneità (ex art. 29 bis comma 1, legge 4 maggio 1983 n. 184 e succ. modif).

La coppia che deve conseguire l'idoneità all'adozione, può avere informazioni relative alla certificazione di idoneità psicofisica presso il servizio di medicina valutativa dell’Asl Napoli 1 Centro. La visita necessaria verrà effettuata presso l'Unità Operativa di Medicina Legale competente per residenza.

Assistenza e costi

Per l'iter della richiesta di adozione, sia nazionale che internazionale, non è richiesta assistenza legale.

L’avvio della procedura non ha costi: è esente da diritti e bolli

I tempi

Per la definizione della procedura, la parte di esclusiva competenza del Tribunale richiede massimo due mesi. I tempi sono però suscettibili di prolungamenti se le istituzioni competenti, - servizi socio sanitari, forze dell’ordine, Comuni - ritardino la consegna delle informative richieste dal Tribunale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Possono essere presentate più domande, anche successive, a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi.