Danza on-line per bambini da 4 a 14 anni. Ecco dove

Fin dai primi giorni di lockdown tutti, dalla scuola all'intrattenimento, dal sociale allo sport, si sono mobilitati per adattarsi alla nuova situazione rendendo fruibili i contenuti anche da remoto. Le iniziative in rete sono innumerevoli e crescono continuamente.

Per la fascia di età che va dai 4 ai 15 anni in particolare, la Regione Campania, con il contributo di Scabec, ha attivato sul proprio sito istituzionale una sorta di "catalogo" - in costante aggiornamento - dei siti, blog, link, pagine social e tutto quanto può essere utile ai genitori, ai nonni e ai ragazzi.

Se è la danza quello che cerchi, ecco le proposte:

Mart Dance, attivo sui social (Facebook e Instagram) con continue iniziative stimolanti e di coinvolgimento per ragazzi di ogni fascia d’età, come: Challenge : sfida online attraverso foto/video/TikTok di danza, di cui i migliori saranno vincitori di un premio targato MART!; Lezioni di danza classica, contemporanea, modern, hip hop, video dance e storia della danza in diretta live dalla pagina Instagram

Loreto Academy, è presente su Facebook ogni giorno con appuntamenti in streaming interamente dedicati alla danza