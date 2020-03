Viaggio virtuale attraverso le meraviglie della Campania: tutti gli indirizzi, anche per la musica

La cultura in Campania non si ferma. È questa l’ennesima battaglia che il governatore Vincenzo De Luca sta portando avanti, offrendo un conforto a tutti quei cittadini che, in maniera responsabile, da giorni hanno messo in standby le proprie abitudini. Una strategia ben articolata che intende tutelare la vita della popolazione campana senza però abbandonarla a se stessa, ma aggiornandola in continuazione, confortandola energicamente nei momenti più duri e non facendole dimenticare le tante eccellenze del nostro territorio tra cui spicca il patrimonio culturale della nostra regione.

In questi giorni, infatti, Scabec - società della Regione Campania per la valorizzazione del patrimonio culturale, coordinandosi con Palazzo Santa Lucia, sta proseguendo il proprio lavoro di racconto, promozione e coinvolgimento del pubblico, stimolando così la conoscenza e la consapevolezza della ricchezza culturale della regione. Lo fa attraverso i suoi canali ufficiali @scabecspa, spaziando dai borghi più belli della Campania fino ai patrimoni meno conosciuti, passando per le tante bellezze nominate patrimonio mondiale dell’Umanità UNESCO.

E così con #culturacampania si va alla scoperta di curiosità, personaggi e citazioni che da sempre rendono la nostra regione meta di viaggio di cittadini da tutto il mondo.

E proprio in questo periodo si rafforza il racconto aggiungendo ancora più emozioni: sono stati inaugurati il canale Spotify di Scabec (bit.ly/spotiscabec), che attraverso le sue playlist ispirerà viaggi emozionanti in Campania.

Si parte dal Vesuvio ovvero dalla forza distruttrice e creatrice dei vulcani per approdare poi ai 4 elementi della natura riscoprendo le bellezze di Velia e Paestum e si conclude con una playlist “work in progress” che sarà alimentata ogni giorno con un brano che ricorda e ispira il post serale del canale facebook @scabecspa.

Ma le emozioni non si fermano. Su instagram, con @campaniartecard e #mycampania, Scabec sta creando da due anni un racconto condiviso del patrimonio culturale della regione: le foto degli utenti, dei viaggiatori, dei campani, fanno parte di questo grande album digitale che racconta il patrimonio culturale di Campania Artecard, il pass per visitare musei, siti archeologici e monumenti della regione, e aggiunge alle foto emozioni, tour ed esperienze che aspettano solo di essere vissute.

Già attive sul canale Youtube di lezioni di Storia Festival sono disponibili giorno per giorno le lezioni del festival conclusosi di recente. Le lezioni sono integrali e a breve disponibili anche in podcast per l’ascolto su Spotify. Da oltre 15 anni Scabec è impegnata soprattutto nella promozione del patrimonio culturale e della sua conoscenza, e pertanto in questo periodo sta rinforzando sempre di più la comunicazione digitale e social media (abbiamo lanciato la comunicazione social media del museo Madre nel dicembre 2017 rendendolo il museo più social d’Italia secondo la testata Artribune).

Inoltre, per continuare a essere al fianco di tutti e a sostegno del settore Cultura e Turismo della Regione Campania, con il suo team di comunicatori ha oggi attiva una redazione digitale in modalità smart working, rispettando il dovere di rimanere a casa e limitando le uscite ai soli casi di necessità comprovate nel rispetto della collettività. La Regione Campania quindi non si ferma, Scabec non si ferma, la cultura non si ferma perché #andràtuttobene e noi siamo qui, come ieri, oggi e soprattutto domani per condurre in viaggio turisti e cittadini campani nella nostra splendida regione.