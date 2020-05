Cosa non regalare mai per la festa della mamma

Mancano pochi giorni alla Festa della Mamma che quest'anno cade il 10 maggio. Nata negli Usa, agli inizi del secolo scorso, deve al presidente Woodrow Wilson il suo calendario, nel 1914, anche se nel nostro Paese inizia a diffondersi soltanto dopo la seconda Guerra Mondiale e precisamente nel 1956, come iniziativa commerciale del sindaco di Bordighera, in Liguria, per promuovere la vendita di fiori.

Sicuramente quest'anno la ricorrenza, ormai radicata in tutto il mondo, sarà celebrata in condizioni a dir poco "particolari". Siamo infatti ancora in emergenza epidemica, con tutto quello che comporta. In questa fase, innanzitutto, possiamo spostarci solo all'interno dei confini della Regione di appartenenza. C'è poi l'obbligo di indossare sempre e comunque la mascherine di protezione, sia nei luoghi pubblici, sia se ci si reca a trovare i propri "congiunti". Soprattutto, restano vietati baci e abbracci. Ancora chiusi, inoltre, molti esercizi commerciali e per quelli aperti restano i vincoli di orario. Sarà dunque impossibile un dono "last minute". Se ancora non avete provveduto, in ogni caso, ecco cosa è meglio non regalare alla vostra mamma, indipendentemente dalla sua età

1. Pantofole

Dopo due mesi di lockdown, meglio un paio di sneakers. Anche le mamme hanno voglia di passeggiare.

2.Vaso porta fiori

Lasciamo da parte il contenitore e pensiamo al contenuto: dopo tante settimane di stop, decisamente sì a fiori o piante: ne abbiamo sentito tutti la mancanza

3. Soprammobili

I soprammobili alla lunga stancano, costituiscono un ingombro e rendono difficile spolverare. Anche le mamme più attempate hanno scoperto le meraviglie della connessione ipertecnologica. Nuove cuffie wireless e accessori hi-tech saranno una novità interessante (potrebbero interessarti 7 regali tecnologici a meno di 50 euro)

4. Accessori per la cucina

In questi giorni di quarantena obbligatoria tutti, ma proprio tutti, ci siamo cimentati con la cucina. E tutti, ma proprio tutti, abbiamo desiderato pizze appena uscite dal forno a legna o sushi e sashimi o un particolare tipo di dolci. Buoni per il delivery del ristorante preferito saranno più che graditi

5. Bijouterie

Orecchini, collane e anelli sono accessori molto personali. A meno di non conoscere perfettamente i gusti della mamma, meglio ripiegare su qualcos'altro. Per le mamme che hanno scoperto lo smart working o l'home working sarà interessante un set di accessori per rendere più funzionale la scrivania di casa o cancelleria di design da sfoggiare in videochat.