Le 10 cose da NON fare a tavola a Natale

Ci siamo. Natale è arrivato. Tra poche ore inzierà il big match con i parenti che ogni anno rischia di trasformare il desco familiare in zona di guerra. Ecco 10 cose rigorosamente da evitare per poter trascorrere le feste piacevolmente, in allegria e senza stress:

nominare il/la vecchio/a compagno/a al/la nuovo/a magari con contorno di paragoni più o meno velati provocare un adolescente con domande dirette o frecciatine: è come infilare la mano con tutto il braccio in un vespaio, meglio fare finta che non siede a tavola con voi inserirvi in un’accesa discussione tra parenti, non importa se per schierarvi dalla parte di uno o dell’altro o fare da paciere: tra due litiganti è sempre il terzo ad avere la peggio fare domande (e commenti) sul lavoro, del tipo quanto guadagni, quante ferie ti danno, che orario fai parlare di politica: i contrasti ideologici tra parenti facilmente resuscitano antipatie sopite o vecchi rancori costringere a bere chi è astemio. E’ una pessima idea. L’alcol potrebbe allentare i suoi freni inibitori e il disastro sarebbe assicurato dire quello che pensate, a meno di non voler far scattare la scintilla che provocherà la terza guerra mondiale non aiutare: la famiglia è una comunità di affetti basata sulla solidarietà. Alzarsi da tavola per aiutare a sparecchiare, portare cibi e bevande o semplicemente fare compagnia a chi è in cucina, tutto sommato richiede uno sforzo minimo ma farà bene all’atmosfera e all’anima chiedere continuamente e in pubblico a chi è malato come si sente: servirà solo a metterlo in imbarazzo e a farlo stare peggio. Se lo vedete in difficoltà, aiutatelo con discrezione, magari portandolo a sdraiarsi sulla poltrona del salotto con la scusa di mostrargli le ultime foto sul vostro cellulare criticare: