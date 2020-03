Policlinico Federico II: consulenza clinica in modalità digitale. Ecco dove e come

Anche in periodo di isolamento da coronavirus i pazienti seguiti presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II potranno mantenere un costante rapporto con gli specialisti: per garantire la continuità delle cure anche durante l’emergenza COVID-19, infatti, è possibile utilizzare i servizi di consulenza a distanza.

Per garantire ai pazienti un’informazione sempre chiara, utile e tempestivaUn elenco sul portale della Federico II indicherà i numeri telefonici e i contatti mail e skype che gli utenti possono utilizzare per eventuali dubbi terapeutici e per qualsiasi necessità di comunicazione con lo staff medico dal quale sono abitualmente seguiti. La data dell’ultima revisione sarà riportata in alto a destra dell'elenco. Per qualsiasi necessità è dunque possibile telefonare, inviare una mail o effettuare un collegamento skype.

La raccomandazione per tutti, dicono infatti dalla AOU della Federico II, è: "RESTATE A CASA".