Isolamento da Coronavirus e violenza domestica: cosa fare

Le norme anti-contagio da Coronavirus richiedono di stare a casa. La condivisione di ambienti e ritmi assieme all'ansia generata dall'emergenza sanitaria e all’instabilità economica dovuta allo stop di tantissime attività, in alcuni casi rischia di diventare una vera e propria miscela esplosiva.

Le statistiche, infatti, indicano che i momenti in cui gli episodi di violenza domestica aumentano sono vacanze e festività, cioè i periodi in cui la convivenza familiare è più stretta. I rischi sul piano emotivo, cognitivo, comportamentale - in particolare per i minori - determinati su questo fronte dall'isolamento imposto dalla battaglia contro il virus sono stati già evidenziati da alcune organizzazioni cinesi. E non è un caso se in questi giorni le associazioni impegnate sul territorio hanno iniziato a notare un calo delle richieste d'aiuto: la stretta convivenza all'interno delle case, infatti, rende impossibile chiedere aiuto.

Per questo motivo, in particolare, la ASL Napoli 1 Centro tiene a far sapere che il centro antiviolenza OLV resta comunque attivo per garantire sostegno e consulenza, al partner più debole come a chi si rende conto che sta per perdere il controllo. Gli operatori rispondono al 338.5004398 dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00; dalle 14.00 alle 17.00 e dalle 18.30 alle 20.00, ma possono essere contattati anche via mail o Facebook agli indirizzi riportati in foto

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I contatti utili: resta attivo 24 ore su 24 ed accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo il Numero Nazionale Antiviolenza Donna 1522 che offre informazioni utili e orienta verso i servizi di aiuto territoriali.

In caso di pericolo immediato, invece, è fondamentale rivolgersi direttamente alle Forze dell’Ordine o al Pronto Intervento (Carabinieri – 112, Polizia di Stato – 113, Emergenza sanitaria – 118).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni NapoliToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di NapoliToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Allegati