Famiglia: tutti i contributi varati dalla Regione Campania per affrontare le difficoltà del lockdown

I contributi della Regione per l'emergenza Coronavirus:

- Prestazione dei servizi sociali con priorità ai soggetti indigenti, attuata dagli Ambiti territoriali, mediante l’impiego delle risorse a loro assegnate

risorse: euro 10.387.720 per finanziare i servizi sociali erogati dagli Ambiti Territoriali e/o Consorzi, con priorità ai soggetti indigenti.

Tempi: Trasferimento diretto ed immediato delle risorse agli Ambiti Territoriali, già programmato con DGR n. 87/2020, nella misura del 20% dello stanziamento a valere sul Fondo Povertà, nelle more del completamento del procedimento di predisposizione e presentazione dei Piani sociali di Zona.

- Sostegno ai servizi socio-assistenziali sul territorio

risorse: euro 98.560.384 per finanziare i servizi sociali erogati dagli Ambiti Territoriali, con priorità ai soggetti indigenti: persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale, persone con gravissima disabilità, anziani non autosufficienti, donne, reti di servizi sociali. In particolare andranno alle

azioni di sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti: euro 39.959.000

misure di sostegno alla rete integrata di interventi e servizi sociali: euro 57.318.045

azioni di assistenza alle donne e al finanziamento di centri antiviolenza: euro 1.283.339.

Beneficiari sono le persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale, persone con gravissima disabilità, anziani non autosufficienti, donne, reti di servizi sociali.

Tempi: Trasferimento delle risorse immediatamente dopo l’approvazione della delibera di reiscrizione delle risorse in bilancio, prevista entro il mese di aprile 2020.

- Interventi per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari

risorse: euro 2.400.000 per interventi di

recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore delle persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale, nonché per la fornitura di beni alimentari di prima necessità per la popolazione migrante negli insediamenti del basso Sele, di Castel Volturno e Comuni limitrofi;

recupero e raccolta prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale;

redistribuzione gratuita a strutture caritative che si occupano di aiuto ed assistenza a persone indigenti;

fornitura di alimenti e beni di prima necessità; formazione al personale dedicato e alle diverse realtà associative, con particolare attenzione al rispetto della normativa in materia di gestione e conservazione degli alimenti; sensibilizzazione, nei confronti delle aziende agroalimentari, dei vantaggi derivanti dalla donazione dei prodotti alimentari;

realizzazione di un evento che promuova la raccolta e la distribuzione dei prodotti ai fini della solidarietà sociale e della diminuzione degli sprechi alimentari.

Tempi: pubblicazione immediata di avvisi pubblici di Manifestazione d’interesse per l’individuazione del soggetto che svolga attività di distribuzione

- Interventi da indirizzare alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole.

risorse: euro 14.000.000 con procedura di affidamento a società in-house della Regione per erogare alle famiglie un bonus per l’acquisto di attrezzature, strumenti informatici ed altri supporti per l’accesso ai servizi didattici e socio-educativi e/o per le spese relative a servizi di babysitting.

Il contributo è assegnato ed erogato alle famiglie fino ad un importo massimo di € 500,00 a prescindere dal numero di figli, come di seguito specificato:

€. 500,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 20.000,00 (compresi);

€. 300,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 35.000,00 (compresi).

Affidamento alla società in-house già disposto da integrare. Beneficiari: famiglie con figli al di sotto dei quindici anni.

Tempi: pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle richieste da parte delle famiglie destinatarie, previsti entro 10 giorni.

- Finanziamento dei servizi sociali erogati dagli Ambiti Territoriali e/o Consorzi

risorse: euro 15.221.510,00 mediante trasferimento diretto agli Ambiti Territoriali, già programmato con DGR n. 141/2018, nella misura del 20% dello stanziamento a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali e nella misura del 50% di quello a valere sul Fondo Regionale, nelle more del completamento del procedimento di predisposizione e presentazione dei rispettivi Piani sociali di Zona. Destinatari sono gli Ambiti Territoriali e/o Consorzi per realizzare una rete integrata di servizi alla persona rivolti all'inclusione dei soggetti in difficoltà o, comunque, all'innalzamento del livello di qualità della vita.

Beneficiari: Persone in difficoltà e altre tipologie di destinatari delle prestazioni sociali erogate dagli Ambiti Territoriali.

Tempi: Trasferimento immediato delle risorse agli Ambiti Territoriali.