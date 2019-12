Malattie e medicine: come uomo e donna rispondono diversamente

La reazione alle malattie, così come alle terapie, effetti collaterali compresi, può variare moltissimo in base al genere del paziente. Di questo aspetto si occupa, ormai da tempo, la Medicina di genere.

Cos'è la Medicina di genere L’espressione “medicina di genere” è stata usata per la prima volta 28 anni fa, nel 1991, da una donna, una cardiologa, in un articolo sulla discriminazione delle donne nella gestione delle malattie cardiovascolari. In Italia abbiamo iniziato ad usarla circa 7 anni dopo, nel 1998. E' solo nel 2016, però, che è stata inserita nel piano sanitario nazionale e tra le materie di studio delle Università di medicina.

Medicinali: Ecco alcune delle differenze principali che riguardano la risposta ad alcuni farmaci:

l’aspirina protegge da patologie cardiovascolari meno le donne degli uomini;

gli ACE-inibitori contro l’ipertensione sono più efficaci negli uomini che nelle donne

i sartani contro l'ipertensione sono più efficaci nelle donne che negli uomini;

la morfina e in genere gli oppiodi hanno un’efficacia analgesica maggiore nelle donne;

dopo l'anestesia generale le donne hanno una ripresa più rapida degli uomini.

Malattie: ecco cosa dicono le statistiche per quanto riguarda alcune patologie