Bici: come capire qual è quella giusta per il tuo bambino

Sempre più utilizzata, non solo per lo sport ma anche per gli spostamenti in città, la bicicletta a Napoli piace a sempre più persone, di ogni età. Oltre a costituire un mezzo di trasporto economico, pratico e veloce, a prova di distanziamento sociale, infatti, aiuta a mantenere la linea, riattiva la circolazione e consente di consolidare il senso di equilibrio. Nei bambini, in particolare, contribuisce a stimolare autostima, senso di responsabilità e indipendenza. Per questo educatori e pedagogisti la consigliano, sin da piccolissimi. Ma come scegliere quella più adatta per il nostro bambino?

Come i vestiti, anche le biciclette hanno le taglie che si misurano in pollici, indicati con il simbolo < " >, relativi all'ampiezza delle ruote. Prima di scegliere un modello, quindi, è fondamentale sapere che la bicicletta che acquisteremo dovrà essere commisurata all'altezza del bambino.

Per i piccolissimi, intorno ai due anni di età, gli esperti suggeriscono di iniziare con un modello senza pedali, ideale per imparare a restare in equilibrio e a rafforzare le gambe, semplicemente puntando i piedi per darsi la spinta: si tratta delle bici da 10".

Subito dopo e fino ai 5 anni, ci sono i modelli dai 12 ai 24 pollici.

Generalmente, quando devono acquistare la prima biciletta i genitori si indirizzano verso modelli corredati da rotelle laterali, per essere sicuri che il piccolo di casa non cada. I pedagogisti, però, non sono sempre d'accordo: le rotelle infatti potrebbero deresponsabilizzare il bambino.

Tra i 5 e i 10 anni, la taglia della bici passa ad un range tra i 14 e i 18 pollici. Considerando che, ormai, ha acquisito un certo gusto personale, è preferibile coinvolgere il bambino nella scelta, spiegandogli che la bicicletta, come qualsiasi mezzo di locomozione, deve rispondere a precisi requisiti di costruzione e sicurezza.

Superato il merto e 55 cm di altezza, è il momento di valutare modelli dai 18 pollici in su, facendo sempre attenzione ai materiali, alla capacità di carico del telaio, alle dotazioni per la sicurezza.

Ecco la tabella per capire quanti pollici dovrà avere la bici rispetto all' altezza del tuo bimbo:

tra 85 cm e 1 m bici 10 pollici (tricicli e biciclette senza pedali)

tra 90 cm e 1,05 m bici da 12 e 14 pollici

tra 1,05 m e 1,20 m bici da 16 pollici

tra 1,20 m e 1,35 m bici da 20 pollici

tra 1,35 m e 1,55 m bici da 24 pollici